Помыли впервые за 53 года: в старом гараже обнаружили культовый Chevrolet Corvette (видео)

В США нашли заброшенный Chevrolet Corvette 1962 года. Знаменитый спорткар не выезжал из гаража более полувека.

Раритетный Chevrolet Corvette C1 вывезли из гаража и отмыли. Видео о находке появилось на Youtube-канале WD-Detailing.

У этого Chevrolet Corvette есть владелец. Американец признался, что садился за руль спорткара только один раз — проехал на авто после покупки в 1972 году домой и сразу поставил в гараж.

Авто покрылось слоем грязи Фото: скриншот / YouTube

Владелец объяснил, что в 70-х страхование на мощные спортивные авто было очень дорогим — достигало 1200 долларов в год (примерно $10 000 по современному курсу). На машину у него хватило денег, а на полис — уже нет.

Авто отмыли и отчистили Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette так и простоял в гараже 53 года и покрылся слоем грязи. Когда его отмыли и отчистили, то оказалось, что автомобиль неплохо сохранился. Его лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, а в салоне немного повреждена отделка.

Сейчас Chevrolet Corvette C1 планируют восстановить и найти владельца, который таки начнет эксплуатировать спорткар. Модель 1962 года довольно редкая — изготовлено всего 14,5 тыс. таких авто.

В салоне Chevrolet Corvette C1 повреждена отделка в салоне Chevrolet Corvette C1 Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Chevrolet Corvette 1962 года установлен 5,3-литровый карбюраторный V8. Точная версия модели еще не определена, но известно, что этот двигатель предлагался в вариантах мощностью от 250 до 340 сил.

