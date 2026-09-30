Каким будет новый Mitsubishi Outlander: что изменится в пятом поколении (фото)

Mitsubishi Outlander четвёртого поколения выпускается с 2021 года, но компания планирует выпустить его преемника уже через два года. Ожидается, что новый кроссовер будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.

Для Mitsubishi Outlander является настоящим двигателем продаж, особенно на рынке США. В 2025 году дилеры реализовали почти 36 000 таких автомобилей, и хотя это немного меньше, чем годом ранее, кроссовер остается бесспорным бестселлером бренда. Обновление модели, которая обеспечивает основной объем продаж бренда, всегда сопряжено с большим риском, поэтому давление на инженеров сейчас огромно, пишет Carscoops.

Согласно сообщениям японских СМИ, экстерьер новой модели будет основан на прошлогоднем концепт-каре Elevance. Пропорции и габариты шоу-кара были схожи с габаритами нынешнего кроссовера, но его стиль выглядел более футуристично.

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Визуализация нового Mitsubishi Outlander Фото: carscoops.com

Если эти элементы дизайна будут внедрены в серийное производство, серийный Outlander получит двухуровневые фары с характерными дневными ходовыми огнями, простирающимися вниз вдоль бампера, а также решетку радиатора в цвет кузова. Однако массивные боковые окна с концепт-кара точно не попадут в серийное производство — они просто слишком непрактичны. Задняя часть, вероятно, будет украшена сплошной светодиодной полосой и задними фонарями, простирающимися вдоль задних стоек.

Однако самые интересные особенности скрыты "под капотом". Нынешняя версия подключаемого гибрида оснащена 2,4-литровым атмосферным двигателем и двумя электродвигателями, развивающими 297 сил и обеспечивающими запас хода более 100 км исключительно на электротяге. В пятом поколении количество электродвигателей может удвоиться — до четырёх, по одному на каждое колесо. Это не только увеличит мощность, но и выведет систему полного привода S-AWC на совершенно новый уровень управляемости.

Напомним, что BMW 3-й серии 2027 года с внутренним индексом G50 открывает восьмое поколение этой модели и становится первым автомобилем, выполненным в стилистике BMW Neue Klasse.

Кроме того, в 2026 году появится несколько моделей, альтернативных Hyundai Tucson, с более высокой мощностью. Среди них — Volkswagen Tiguan, Mazda CX-50 и Toyota RAV4.