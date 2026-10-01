717 сил и необычный салон: Aston Martin представила новый DBX GT (фото)

После сложного 2025 года, который ознаменовался падением продаж и убытками, Aston Martin рассчитывает восстановить показатели с помощью новой модели. Вывести британский бренд из кризиса должен новый роскошный кроссовер DBX GT.

В прошлом году продажи Aston Martin сократились до 5 448 автомобилей (против 6 030 в 2024 году), а продажи кроссовера DBX упали на 9% — до 1 717 экземпляров. В отличие от версии DBX S, заточенной под трек, новинка с индексом GT делает ставку на максимальный комфорт и изысканность. В компании рассчитывают, что модель обеспечит более высокую рентабельность и отнимет покупателей у Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus, пишет CarScoops.

Кроссовер Aston Martin DBX GT Фото: carscoops.com

Внешне DBX GT отличается новой двойной решеткой радиатора (со светлой или тёмной отделкой), дополнительными воздухозаборниками, двухкомпонентными вставками на боковинах и окрашенными в цвет кузова бамперами, порогами и диффузором. Автомобиль получил 22-дюймовые кованые диски Satin Titanium и четырехтрубную выхлопную систему вместо двухтрубной, как у DBX S.

Видео дня

Интерьер и передняя панель Aston Martin DBX GT Фото: carscoops.com

Больше всего обновлений — внутри. Передние и задние сиденья стали более удобными благодаря дополнительному 10-миллиметровому слою пены с эффектом памяти. В отделке каждого переднего сиденья использовано более 690 метров ниток и более 3 200 перфорационных отверстий. Сзади установили два отдельных кресла вместо дивана, хотя центральное место тоже сохранили. В салон добавили полуанилиновую кожу, коврики с высоким ворсом, анодированный селектор режимов движения, панорамную крышу и улучшенную шумоизоляцию.

Отделка салона и сиденья Aston Martin DBX GT Фото: carscoops.com

Под капотом — знакомый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 717 л.с. и крутящим моментом 900 Нм. В сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом кроссовер массой 2 245 кг разгоняется до 96 км/ч за 3,1 секунды, а его максимальная скорость достигает 310 км/ч. Инженеры также перенастроили звук выхлопа и добавили тихий режим GT для спокойной езды.

Цены для различных рынков пока не объявлены, однако первые автомобили поступят в продажу уже в четвёртом квартале.

Напомним, что новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.

Кроме того, BMW 3-й серии 2027 года с внутренним индексом G50 открывает восьмое поколение этой модели и становится первым автомобилем, выполненным в стилистике BMW Neue Klasse.