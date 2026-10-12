Opel представила электрический универсал с необычным дизайном: он напоминает легендарную Ferrari

Несмотря на растущую популярность внедорожников, немецкий автопроизводитель Opel подтвердил свою приверженность классическим универсалам, представив в Париже смелый электрический концепт STX. Этот новый автомобиль не только демонстрирует будущее универсалов в эпоху электромобилей, но и закладывает основу для нового, более эмоционального и выразительного языка дизайна будущих моделей бренда.

Прошло более 70 лет с тех пор, как появился Olympia Rekord Caravan — первый универсал Opel. Хотя концепт STX (Sports Tourer eXperimental) визуально не напоминает своего далёкого предка, он производит не менее сильное впечатление, пишет CarScoops.

Передняя часть автомобиля отличается свежим интерпретацией фирменной панели Opel Vizor, дополненной агрессивными светодиодными элементами, плавно сужающимися к центру. Поскольку концепт построен на базе полностью электрической силовой установки, традиционная решетка радиатора заменена цельной высокотехнологичной панелью.

Смелые пропорции и футуристические детали

Несмотря на отсутствие традиционного двигателя внутреннего сгорания под капотом, автомобиль сохранил длинный капот и гармоничные классические пропорции. В то же время модель получила оригинальные двухцветные треугольные колесные диски, создающие иллюзию парения автомобиля над асфальтом во время движения.

Видео дня

Если передняя часть выглядит ярко и эффектно, то задняя — ещё более экстравагантно. Среди ключевых особенностей:

Рельефные колесные арки и массивные задние стойки, плавно переходящие в крышу и заднее стекло.

Почти вертикальное заднее стекло: вместо наклонного силуэта, типичного для универсалов, его форма напоминает легендарный Ferrari 250 GT SWB "Breadvan".

Электрический концепт-кар Opel STX Concept Фото: carscoops.com

Интерьер и технические характеристики

Автопроизводитель пока не опубликовал фотографии салона, но отметил, что интерьер будет развивать идеи концепции "Painting with Light" ("Рисование светом"), продемонстрированной ранее в концептах Opel Experimental (2023) и Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Технические детали пока держатся в секрете, однако известны следующие характеристики:

Полный привод для максимальной устойчивости.

Максимальная скорость свыше 200 км/ч.

Фирменная передняя панель Opel Фото: carscoops.com

Генеральный директор Opel Флориан Гюттль подчеркнул неизменную приверженность бренда этому сегменту.

"Концепт STX демонстрирует, насколько увлекательным и эмоциональным может быть универсал будущего, сочетая максимальную функциональность с эффективностью. Этот концепт воплощает характерные черты, которые появятся в будущих серийных моделях Opel, и подчеркивает нашу роль пионера в европейском сегменте универсалов", — сказал он.

Напомним, что Lexus вывел обновленный кроссовер RX на трассу Нюрбургринг для улучшения управляемости и повышения уровня комфорта.

Кроме того, новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.