Porsche показала суперкар вище за 911: у салоні замість мультимедіа — смартфон (фото)

Наразі Porsche стикається з фінансовими труднощами, проте замість того, щоб випускати черговий кросовер, бренд зосереджується на тому, що вдається йому найкраще — на створенні справжніх спортивних автомобілів. Новий концепт Mission S не лише демонструє майбутню стилістику бренду, а й анонсує появу серійного суперкара, який займе нішу на щабель вище за легендарну модель 911.

Дизайн Mission S суттєво відрізняється від поточної лінійки, проте в ньому безпомилково вгадується чистокровний Porsche. Середньомоторне компонування формує класичний силует суперкара, майстерно поєднуючи риси культових моделей минулого. Передня частина — це явна відсилка до гоночного боліда 911 GT1: масивний центральний повітрозабірник, виразні крила, класичні круглі фари та два великі вентиляційні отвори на капоті, пише CarScoops.

Передня частина концепту Porsche Mission S з відсилками до класичного 911 GT1 Фото: carscoops.com

Якщо передня частина концепту вражає, то задня — просто гіпнотизує. У центрі кришки моторного відсіку розташований невеликий вентилятор — елегантний натяк на систему охолодження легендарного Porsche 917. Дизайнери інтегрували витончене антикрило безпосередньо в кузовні панелі, доповнивши агресивний вигляд масивним дифузором і вихлопною системою з чотирма патрубками.

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Інтер’єр: смартфон замість мультимедійного екрана

Якщо в чомусь Porsche справді неперевершений — навіть більше, ніж у дизайні екстер’єру, — то це в створенні бездоганних інтер’єрів, орієнтованих на водія. При розробці Mission S дизайнери надихалися класичними моделями 356 та 550 Spyder. Як і в сучасному 911-му, перед водієм розташована цифрова панель приладів із п’ятьма шкалами, проте звичного центрального сенсорного екрана тут немає. Натомість передбачено інноваційне висувне кріплення з технологією MagSafe: водій просто використовує власний смартфон для навігації або доступу до фірмового додатка Porsche. Важко сказати, наскільки це буде практично в серійному автомобілі, але такий мінімалістичний підхід надає інтер’єру неймовірно лаконічного вигляду.

Серед інших особливостей — класичні фізичні тумблери на передній панелі, якими можна керувати різними функціями автомобіля. Сидіння-ковші з багатоточковими ременями безпеки та селектор перемикання передач із вуглецевого волокна ще більше підсилюють атмосферу, навіяну світом автоспорту.

Мінімалістичний інтер'єр Porsche Mission S із кріпленням для смартфона замість традиційного екрана мультимедіа. Фото: carscoops.com

Корекція курсу після Mission X

Минуло чимало часу з моменту появи останнього суперкара бренду — 918 Spyder. Три роки тому компанія представила повністю електричний концепт Mission X, проте він з’явився в невдалий момент: інтерес до електричних гіперкарів почав стрімко падати, тож проєкт так і не дійшов до серійного виробництва. На тлі того, як Ferrari та McLaren презентували свої гібридні моделі — F80 і W1 відповідно, — стало очевидно, що ставка Porsche виключно на електричну тягу в цьому сегменті була прорахунком. Mission S — це рішуча спроба повернути все в правильне русло.

Майбутнє на конвеєрі

Хоча компанія не гарантує, що Mission S потрапить на конвеєр саме в такому вигляді, вона підтвердила розробку нового суперкара, який вирізнятиметься схожим "прогресивним дизайном". Ще цікавіше те, що йдеться не про лімітовану серію, а про постійну модель у лінійці.

За словами Міхаеля Лайтерса, голови правління Porsche AG: "Mission S демонструє ідеї та дизайнерську мову, що визначатимуть вигляд Porsche у найближчі роки. Водночас це платформа із середньомоторним компонуванням, яка позиціонується вище за 911-ту модель — не як ексклюзивний гіперкар, а як постійне й універсальне доповнення до нашого модельного ряду". Згідно з інсайдерською інформацією, що з’явилася минулого місяця, для нового флагмана розробляється потужний опозитний восьмициліндровий двигун. З такою силовою установкою та приголомшливим зовнішнім виглядом у Porsche є всі шанси створити нового "короля доріг".

Нагадаємо, Alfa Romeo показала Cuorerosso, який схожий на суперкар, але має чотири двері.

Крім того, Opel показала електричний універсал із незвичним дизайном: він нагадує легендарний Ferrari.