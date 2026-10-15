Схожий на суперкар, але має чотири двері: Alfa Romeo показала Cuorerosso (фото)

Компанія Alfa Romeo представила концепт-кар Cuorerosso — ефектний, але водночас неймовірно елегантний чотиридверний гран-турер, покликаний відродити притаманні бренду драйв і пристрасть. Хоча саме ця модель не піде в серійне виробництво, вона демонструє нову мову дизайну італійської марки, що отримала назву Bellezza Necessaria ("Необхідна краса").

Попри зовнішню схожість із ефектним дводверним спортивним купе, автомобіль має повноцінний чотиримісний салон. Дизайнери надали перевагу довгому, низькому капоту, доповнивши його вузькими клиноподібними фарами (що складаються з десятків окремих світлодіодів) та масивними золотистими колісними дисками, в оформленні яких використано фірмовий для бренду круглий мотив, пише CarScoops.

Задня частина концепту Alfa Romeo Cuorerosso з круглими світлодіодними ліхтарями та подвійним вихлопом по центру Фото: carscoops.com

Задня частина автомобіля виглядає не менш агресивно: її вирізняють круглі ліхтарі, вихлопні труби, розташовані по центру, та унікальне заднє скло у формі щита. За своїми габаритами концепт довший, ширший і нижчий за нинішню модель Giulia.

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Під капотом розмістився вже знайомий 2,9-літровий двигун V6 із подвійним турбонаддувом — такий самий, як у лінійці Quadrifoglio, — проте тепер він доповнений гібридною системою, що дозволяє перевищити стандартний показник у 505 кінських сил. Автомобіль оснащено системою повного приводу, автоматичною коробкою передач і карданним валом із вуглецевого волокна.

Мінімалістичний та спортивний салон концепту Alfa Romeo Cuorerosso з кермом-штурвалом і червоним шкіряним оздобленням Фото: carscoops.com

Інтер’єр вирізняється мінімалізмом і вишуканістю: тут встановлено кермо штурвального типу, цифрову панель приладів, що висувається, та центральну консоль, яка, здається, ширяє в повітрі. В оздобленні салону поєднано червону та чорну шкіру, а доступ до задніх сидінь забезпечують двері, що відчиняються проти руху.

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