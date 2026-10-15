Похож на суперкар, но имеет четыре двери: Alfa Romeo представила Cuorerosso (фото)

Компания Alfa Romeo представила концепт-кар Cuorerosso — эффектный, но в то же время невероятно элегантный четырехдверный гран-турер, призванный возродить присущие бренду драйв и страсть. Хотя именно эта модель не поступит в серийное производство, она демонстрирует новый язык дизайна итальянской марки, получивший название Bellezza Necessaria ("Необходимая красота").

Несмотря на внешнее сходство с эффектным двухдверным спортивным купе, автомобиль имеет полноценный четырёхместный салон. Дизайнеры отдали предпочтение длинному, низкому капоту, дополнив его узкими клиновидными фарами (состоящими из десятков отдельных светодиодов) и массивными золотистыми колесными дисками, в оформлении которых использован фирменный для бренда круглый мотив, пишет CarScoops.

Задняя часть концепт-кара Alfa Romeo Cuorerosso с круглыми светодиодными фонарями и двойным выхлопом по центру Фото: carscoops.com

Задняя часть автомобиля выглядит не менее агрессивно: её отличают круглые фонари, выхлопные трубы, расположенные по центру, и уникальное заднее стекло в форме щита. По своим габаритам концепт длиннее, шире и ниже нынешней модели Giulia.

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Под капотом разместился уже знакомый 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом — такой же, как в линейке Quadrifoglio, — однако теперь он дополнен гибридной системой, позволяющей превысить стандартный показатель в 505 лошадиных сил. Автомобиль оснащен системой полного привода, автоматической коробкой передач и карданным валом из углеродного волокна.

Минималистичный и спортивный салон концепт-кара Alfa Romeo Cuorerosso с рулем-штурвалом и красной кожаной отделкой Фото: carscoops.com

Интерьер отличается минимализмом и изысканностью: здесь установлены руль штурвального типа, выдвижная цифровая приборная панель и центральная консоль, которая, кажется, парит в воздухе. В отделке салона сочетаются красная и чёрная кожа, а доступ к задним сиденьям обеспечивают двери, открывающиеся против направления движения.

Напомним, что Volkswagen представил новый кроссовер, который может преодолевать более 1600 км без подзарядки.

Кроме того, Opel представила электрический универсал с необычным дизайном: он напоминает легендарную Ferrari.