Volkswagen представил новый кроссовер, который может преодолевать более 1600 км без подзарядки

Немецкий автогигант Volkswagen оказался в сложной ситуации в Европе: в ближайшие восемь лет компания планирует сократить около 100 000 рабочих мест, вдвое уменьшить количество моделей в своей линейке и закрыть до четырёх заводов. Между тем в Китае концерн — в сотрудничестве со своим местным партнером SAIC — официально представил ID Era 8X. Это большой роскошный кроссовер, демонстрирующий, что компания, как и прежде, обладает значительным потенциалом.

Новая модель представлена исключительно в формате электромобиля с увеличенным запасом хода (EREV), пишет CarScoops.

Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и предлагает на выбор два типа аккумуляторных батарей:

51,1 кВт·ч (литий-ионная) — обеспечивает до 373 км пробега на чистой электротяге;

65,2 кВт·ч (никель-марганец-кобальтовая) — позволяет проехать до 451 км исключительно на электроэнергии.

Независимо от выбранной батареи, под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 141 л. с. (105 кВт), который работает как бензиновый генератор, заряжая аккумулятор во время движения. Общий запас хода автомобиля составляет 1567–1602 км.

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Цены, версии и комплектации

Базовая версия Pro оснащена задним приводом и электродвигателем мощностью 295 л. с. Её стоимость начинается от 226 800 юаней (около 33 900 долларов).

Полноприводная версия Max с двумя электродвигателями развивает мощность 496 л. с. (370 кВт), а цены на неё начинаются от 249 800 юаней (37 300 долларов).

Модели, оснащенные более емким аккумулятором на 65,2 кВт·ч — Max Long Range и Ultra Long Range — предлагаются по цене 269 800 юаней (40 300 долларов) и 289 900 юаней (43 300 долларов) соответственно.

Volkswagen представил ID Era 8X Фото: carscoops.com

Кроме того, действует временная скидка при запуске в размере 20 000 юаней (~3000 долларов), благодаря которой начальный ценовой диапазон снижается до 30 900–40 300 долларов.

Все версии кроссовера уже в базовой комплектации оснащены современной системой автономного вождения от компании Momenta. Она использует 192-канальный лидер и 26 датчиков, обеспечивая работу автопилота как в городских условиях, так и на трассе.

Премиальный интерьер и перспективы на европейском рынке

Интерьер ID Era 8X значительно отличается от традиционных европейских моделей бренда. На передней панели расположены два 15,6-дюймовых дисплея с разрешением 2,5K, дополненные цифровой приборной панелью.

В салоне также предусмотрены двухспицевый руль с кожаной обтяжкой, "парящая" центральная консоль, беспроводная зарядка для смартфонов и проекционный дисплей (HUD). Volkswagen пока официально не объявлял о планах продаж ID Era 8X за пределами Китая. Однако компания уже изучает возможность экспорта своих китайских моделей в Европу.

Серьезным препятствием остаются высокие импортные пошлины, которые могут существенно увеличить конечную стоимость автомобилей. Однако вывод подобных моделей на европейский рынок мог бы помочь концерну выдержать жесткую конкуренцию со стороны новых игроков.

Напомним, что Opel представила электрический универсал с необычным дизайном: он напоминает легендарный Ferrari.

Кроме того, новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет отличаться смелым дизайном и значительно усовершенствованной гибридной силовой установкой, что поможет бренду удержать свои позиции в конкурентной борьбе.