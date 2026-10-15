Volkswagen представив новий кросовер, який проїжджає понад 1600 км без підзарядки

Німецький автогігант Volkswagen опинився у непростій ситуації в Європі: у найближчі вісім років компанія планує скоротити близько 100 000 робочих місць, удвічі зменшити кількість моделей у своїй лінійці та закрити до чотирьох заводів. Тим часом у Китаї концерн – у співпраці зі своїм місцевим партнером SAIC – офіційно представив ID Era 8X. Це великий розкішний кросовер, що демонструє, що компанія, як і раніше, має значний потенціал.

Нова модель представлена ​​виключно у форматі електромобіля із збільшеним запасом ходу (EREV), пише CarScoops.

Автомобіль побудований на 800-вольтовій архітектурі та пропонує на вибір два типи акумуляторних батарей:

51,1 кВт·ч (літій-іонна) — забезпечує до 373 км пробігу на чистій електротязі;

65,2 кВт·год (нікель-марганець-кобальтова) — дозволяє проїхати до 451 км виключно на електроенергії.

Незалежно від вибраної батареї, під капотом встановлений 1,5-літровий турбодвигун потужністю 141 л. с. (105 кВт), який працює як бензиновий генератор, заряджаючи акумулятор під час руху. Сумарний запас ходу автомобіля сягає 1567-1602 км.

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Ціни, версії та комплектації

Базова версія Pro оснащена заднім приводом та електродвигуном потужністю 295 л. с. Її вартість починається від 226 800 юанів (близько 33 900 доларів).

Повнопривідна версія Max з двома електромоторами розвиває потужність 496 л. с. (370 кВт), а ціни на неї стартують від 249 800 юанів (37 300 доларів).

Моделі, оснащені більш ємним акумулятором на 65,2 кВт·год — Max Long Range і Ultra Long Range — пропонуються за ціною 269 800 юанів (40 300 доларів) і 289 900 юанів (43 300 доларів) відповідно.

Volkswagen показав ID Era 8X Фото: carscoops.com

Крім того, діє тимчасова знижка при запуску у розмірі 20 000 юанів (~3000 доларів), завдяки якій початковий діапазон цін знижується до 30 900-40 300 доларів.

Всі версії кросовера вже в базовій комплектації оснащені сучасною системою автономного водіння від компанії Momenta. Вона використовує 192-канальний лідер та 26 датчиків, забезпечуючи роботу автопілота як у міських умовах, так і на трасі.

Преміальний інтер'єр та перспективи на європейському ринку

Інтер'єр ID Era 8X значно відрізняється від традиційних європейських моделей бренду. На передній панелі розташовані два 15,6-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 2.5K, доповнені цифровою приладовою панеллю.

У салоні також передбачені кермо з шкіряним обплетенням і двома спицями, "паряча" центральна консоль, бездротова зарядка для смартфонів і проекційний дисплей (HUD). Volkswagen поки що офіційно не оголошував про плани продажів ID Era 8X за межами Китаю. Проте компанія вже вивчає можливість експорту своїх китайських моделей до Європи.

Серйозною перешкодою залишаються високі імпортні мита, які можуть суттєво збільшити кінцеву вартість автомобілів. Проте виведення подібних моделей на європейський ринок міг би допомогти концерну витримати жорстку конкуренцію з боку нових гравців.

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Крім того, новий кросовер Mitsubishi Outlander відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.