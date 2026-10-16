Porsche представила суперкар, превосходящий 911: в салоне вместо мультимедийной системы — смартфон (фото)

В настоящее время Porsche сталкивается с финансовыми трудностями, однако вместо того, чтобы выпускать очередной кроссовер, бренд сосредотачивается на том, что у него получается лучше всего — на создании настоящих спортивных автомобилей. Новый концепт Mission S не только демонстрирует будущую стилистику бренда, но и анонсирует появление серийного суперкара, который займет нишу на ступень выше легендарной модели 911.

Дизайн Mission S существенно отличается от текущей линейки, однако в нём безошибочно узнаётся чистокровный Porsche. Среднемоторная компоновка формирует классический силуэт суперкара, искусно сочетая черты культовых моделей прошлого. Передняя часть — это явная отсылка к гоночному болиду 911 GT1: массивный центральный воздухозаборник, выразительные крылья, классические круглые фары и два больших вентиляционных отверстия на капоте, пишет CarScoops.

Передняя часть концепт-кара Porsche Mission S с отсылками к классической модели 911 GT1 Фото: carscoops.com

Если передняя часть концепта впечатляет, то задняя — просто гипнотизирует. В центре крышки моторного отсека расположен небольшой вентилятор — элегантный намек на систему охлаждения легендарного Porsche 917. Дизайнеры интегрировали изящное антикрыло непосредственно в кузовные панели, дополнив агрессивный облик массивным диффузором и выхлопной системой с четырьмя патрубками.

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Интерьер: смартфон вместо мультимедийного экрана

Если в чём-то Porsche действительно непревзойдён — даже больше, чем в дизайне экстерьера, — то это в создании безупречных интерьеров, ориентированных на водителя. При разработке Mission S дизайнеры черпали вдохновение в классических моделях 356 и 550 Spyder. Как и в современном 911, перед водителем расположена цифровая приборная панель с пятью шкалами, однако привычного центрального сенсорного экрана здесь нет. Вместо этого предусмотрено инновационное выдвижное крепление с технологией MagSafe: водитель просто использует свой смартфон для навигации или доступа к фирменному приложению Porsche. Трудно сказать, насколько это будет практично в серийном автомобиле, но такой минималистичный подход придает интерьеру невероятно лаконичный вид.

Среди других особенностей — классические физические переключатели на передней панели, с помощью которых можно управлять различными функциями автомобиля. Сиденья-ковши с многоточечными ремнями безопасности и селектор переключения передач из углеродного волокна ещё больше усиливают атмосферу, навеянную миром автоспорта.

Минималистичный интерьер Porsche Mission S с креплением для смартфона вместо традиционного мультимедийного экрана. Фото: carscoops.com

Корректировка курса после Mission X

Прошло немало времени с момента появления последнего суперкара бренда — 918 Spyder. Три года назад компания представила полностью электрический концепт Mission X, однако он появился в неудачный момент: интерес к электрическим гиперкарам начал стремительно падать, поэтому проект так и не дошел до серийного производства. На фоне того, как Ferrari и McLaren представили свои гибридные модели — F80 и W1 соответственно, — стало очевидно, что ставка Porsche исключительно на электрическую тягу в этом сегменте была просчетом. Mission S — это решительная попытка вернуть всё в нужное русло.

Будущее на конвейере

Хотя компания не гарантирует, что Mission S поступит в серийное производство именно в таком виде, она подтвердила разработку нового суперкара, который будет отличаться похожим "прогрессивным дизайном". Ещё интереснее то, что речь идёт не о лимитированной серии, а о постоянной модели в линейке.

По словам Михаэля Лайтерса, председателя правления Porsche AG: "Mission S демонстрирует идеи и дизайнерский язык, которые будут определять облик Porsche в ближайшие годы. В то же время это платформа со среднемоторной компоновкой, которая позиционируется выше модели 911 — не как эксклюзивный гиперкар, а как постоянное и универсальное дополнение к нашему модельному ряду". Согласно инсайдерской информации, появившейся в прошлом месяце, для нового флагмана разрабатывается мощный оппозитный восьмицилиндровый двигатель. С такой силовой установкой и потрясающим внешним видом у Porsche есть все шансы создать нового "короля дорог".

Напомним, что Alfa Romeo представила модель Cuorerosso, которая напоминает суперкар, но имеет четыре двери.

Кроме того, Opel представила электрический универсал с необычным дизайном: он напоминает легендарную Ferrari.