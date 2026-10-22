Fiat готовит необычную версию Pandina: при чем здесь марка, исчезнувшая 30 лет назад (фото)

Fiat неожиданно сдул пыль с легендарного бренда Autobianchi, выпустив новую топовую комплектацию для своего бессмертного городского хэтчбека Pandina.

Впрочем, за этой ностальгической обложкой скрывается не только сентиментальность, но и хитрый юридический ход Stellantis, призванный сохранить историческое значение передачи ресурсов китайским автопроизводителям, пишет CarScoops.

Юридическая защита от конфискации бренда

Согласно новому итальянскому законодательству, правительство имеет право конфисковать классические автомобильные торговые марки, которые простаивали более пяти лет. Министерство промышленности Италии уже нацелилось на бренды Autobianchi и Innocenti, планируя предложить их компаниям из Поднебесной в обмен на локализацию производства. Повесив эмблемы Autobianchi на свой серийный хэтчбек, Stellantis гениально обнулил этот пятилетний таймер. В то же время это удачный маркетинговый ход для самой Pandina (по сути, слегка переработанной Panda третьего поколения образца 2011 года), которая до сих пор расходится с бешеной скоростью — 100 000 регистраций в Европе всего за девять месяцев 2026 года.

Видео дня

Интерьер салона Fiat Pandina Tributo Autobianchi Фото: carscoops.com

Ретро-дизайн с отсылкой к классике 80-х

Новая специальная версия Tributo Autobianchi отдает дань уважения премиальному малолитражу Y10 из 80-х, который в своё время также создавался на платформе Panda, но отличался более роскошным интерьером. Новинка построена на базе кроссоверной версии, но отличается эксклюзивным оттенком Platino, чёрным защитным пластиком и 15-дюймовыми дисками с фирменными эмблемами.

Самая крутая деталь — опциональная двухцветная окраска с дверцами багажника, представляющая собой прямую дизайнерскую отсылку к классическому Y10. Салон встречает светло-песочной микрофиброй с ретро-узором "квадреттони", логотипами на подголовниках, удобным рулем и кастомной графикой цифровой приборной панели.

Технические характеристики и стоимость

Под капотом обошлось без каких-либо технических нововведений. Автомобиль скрывает знакомый 1,0-литровый плавный трехцилиндровый гибрид мощностью всего 69 л.с. (51 кВт), работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. И пусть внедорожный антураж вас не вводит в заблуждение — привод здесь только передний. Производство моделей уже стартовало на заводе в Помильяно-д'Арко, а итальянские цены по предложенной акционной акции сейчас начинаются от демократичных 15 400 евро.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что Porsche представила суперкар, превосходящий 911: в салоне вместо мультимедийной системы — смартфон.

Кроме того, Opel представила электрический универсал с необычным дизайном: он напоминает легендарную Ferrari.