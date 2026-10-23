Замість решітки радіатора — екран: Chery показала футуристичний концепт Lepas Aura (фото)

Китайські автовиробники продовжують розширювати свої портфелі новими брендами, яким потрібні унікальні, впізнавані риси, щоб виділитися на перенасиченому ринку. Яскравим прикладом є Lepas — бренд, створений компанією Chery у 2025 році спеціально для експортних ринків. Маючи в лінійці кросовери L4, L6 та L8, компанія представила новий концепт-кар, що визначає майбутній напрямок її дизайну.

Нова модель, що отримала назву Lepas Aura, поєднує в собі риси тридверного хетчбека та кузова типу shooting brake. В її основі лежить філософія дизайну під назвою "Естетика леопарда" (Leopard Aesthetics) — назва, що походить від слів "леопард", "стрибок" (leap) та "пристрасть" (passion), пише CarScoops.

Концепт вирізняється аеродинамічною лінією даху, коротким капотом і довгою колісною базою. Профіль формують великі двері і "м’язисті" колісні арки, а легкосплавні диски мають п’ять овальних отворів, перетнутих надтонкими помаранчевими спицями. Уся верхня частина автомобіля — скляний "купол" — виконана у вигляді єдиної безшовної панелі без видимих стійок.

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Концептуальний шутінг-брейк Lepas Aura з бокового ракурсу Фото: carscoops.com

Окрім нестандартного типу кузова, однією з ключових особливостей Lepas Aura є агресивний дизайн передньої частини, що має помітну схожість із стилем, характерним для німецької автошколи.

"Агресивний" вигляд із відсиланням до Audi

Передній бампер оснащений масивною суцільною панеллю, що виконує роль решітки радіатора. У неї інтегровано дисплей, який простягається до бічних повітрозабірників. Таке рішення нагадує новий Audi RS5 (хоча бренд Lepas вже використовував подібний мотив у серійних моделях L4 та L8).

Водночас вузькі світлодіодні фари перегукуються за стилем із нещодавно представленим Audi A2 E-tron. Задня частина Aura коротка, тут розташовані великий дифузор і суцільна світлова смуга овальної форми, що проходить через усю ширину автомобіля. Хоча цей елемент нагадує світлове оформлення Xiaomi SU7, насправді це дисплей, здатний відображати графіку, яку можна налаштовувати на власний розсуд.

Іван Дуланович, головний дизайнер Lepas, зазначив, що в моделі Aura "елегантність розкривається через стриманість, а не через надмірний декор".

Компанія не розкрила технічні характеристики силової установки концепту, обмежившись лише загальним формулюванням щодо свого бачення "інноваційної електрифікованої мобільності". Залежно від конкретної моделі, бренд використовує бензинові, гібридні (PHEV) та повністю електричні силові агрегати, що постачаються материнською компанією Chery.

Хоча Aura створювалася як дизайнерський експеримент, Lepas підтвердив, що її пропорції, форми, світлові рішення та колірні схеми знайдуть відображення в наступному поколінні серійних автомобілів бренду.

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