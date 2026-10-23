Вместо решетки радиатора — экран: Chery представила футуристический концепт Lepas Aura (фото)

Китайские автопроизводители продолжают расширять свои портфели за счет новых брендов, которым необходимы уникальные, узнаваемые черты, чтобы выделиться на перенасыщенном рынке. Ярким примером является Lepas — бренд, созданный компанией Chery в 2025 году специально для экспортных рынков. Имея в линейке кроссоверы L4, L6 и L8, компания представила новый концепт-кар, определяющий будущее направление её дизайна.

Новая модель, получившая название Lepas Aura, сочетает в себе черты трёхдверного хэтчбека и кузова типа "шутинг-брейк". В её основе лежит философия дизайна под названием "Эстетика леопарда" (Leopard Aesthetics) — название, происходящее от слов "леопард", "прыжок" (leap) и "страсть" (passion), пишет CarScoops.

Концепт отличается аэродинамической линией крыши, коротким капотом и длинной колесной базой. Профиль формируют большие двери и "мускулистые" колесные арки, а легкосплавные диски имеют пять овальных отверстий, пересеченных сверхтонкими оранжевыми спицами. Вся верхняя часть автомобиля — стеклянный "купол" — выполнена в виде единой бесшовной панели без видимых стоек.

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Концептуальный шутинг-брейк Lepas Aura в боковом ракурсе Фото: carscoops.com

Помимо нестандартного типа кузова, одной из ключевых особенностей Lepas Aura является агрессивный дизайн передней части, который имеет заметное сходство со стилем, характерным для немецкой автошколы.

"Агрессивный" облик с отсылкой к Audi

Передний бампер оснащен массивной цельной панелью, выполняющей роль решетки радиатора. В неё встроен дисплей, который простирается до боковых воздухозаборников. Такое решение напоминает новый Audi RS5 (хотя бренд Lepas уже использовал подобный мотив в серийных моделях L4 и L8).

В то же время узкие светодиодные фары стилистически перекликаются с недавно представленной Audi A2 E-tron. Задняя часть Aura короткая, здесь расположены большой диффузор и сплошная световая полоса овальной формы, проходящая по всей ширине автомобиля. Хотя этот элемент напоминает световое оформление Xiaomi SU7, на самом деле это дисплей, способный отображать графику, которую можно настраивать по своему усмотрению.

Иван Дуланович, главный дизайнер Lepas, отметил, что в модели Aura "элегантность раскрывается через сдержанность, а не через избыточный декор".

Компания не раскрыла технические характеристики силовой установки концепта, ограничившись лишь общим заявлением о своём видении "инновационной электрифицированной мобильности". В зависимости от конкретной модели бренд использует бензиновые, гибридные (PHEV) и полностью электрические силовые агрегаты, поставляемые материнской компанией Chery.

Хотя Aura создавалась как дизайнерский эксперимент, Лепас подтвердил, что её пропорции, формы, световые решения и цветовые схемы найдут отражение в следующем поколении серийных автомобилей бренда.

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