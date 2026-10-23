Subaru готовит сюрприз для поклонников WRX: седан получит коробку передач от старой модели STI

Японские поклонники Subaru, мечтавшие о механической коробке передач в WRX текущего поколения, наконец-то получили хорошие новости: компания объявила о выпуске серийной версии, оснащённой "механикой". В отличие от предыдущей лимитированной серии WRX STI Sport, этот новый вариант войдёт в основную линейку бренда в качестве постоянной модели 2027 модельного года.

Самым большим сюрпризом стало то, что новый WRX для японского рынка получит не стандартную 6-ступенчатую коробку передач TY75 (которая устанавливается на американские версии), а усиленную коробку передач TY85 от WRX STI предыдущего поколения. На официальном сайте бренда уже появились тизер и 15-минутный документальный фильм под названием "Путь к возрождению серийной модели с механической коробкой передач", в котором инженеры рассказывают о процессе разработки, пишет CarScoops.

Спасение "механики"

Как оказалось, трансмиссия TY85 была на грани исчезновения: производственные линии для механических коробок передач демонтировали, чтобы ускорить переход на электрификацию. Сначала в Subaru считали возобновление производства невозможным, однако впоследствии выяснилось, что на заводе одного из партнеров сохранилось полностью исправное оборудование. В начале 2025 года руководство сформировало небольшую специализированную группу инженеров и поставило перед ними задачу разработать автомобиль в кратчайшие сроки.

Видео дня

Применив подход, характерный для автоспорта, команда завершила проект всего за один год. Речь идет не просто об установке старой трансмиссии в новый кузов — была проведена масштабная техническая доработка:

Реакция на педаль газа: Программное обеспечение блока управления двигателем (ECU) было адаптировано с гоночных автомобилей Subaru. Благодаря этому 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель реагирует мгновенно — подобно атмосферным двигателям.

Новые ощущения от вождения: Испытатели отмечают, что сочетание оппозитного двигателя, усиленной механической коробки передач TY85 и жёсткого современного шасси WRX создаёт совершенно новые ощущения за рулём.

Планы и рынки

Серийная версия WRX с механической коробкой передач должна дебютировать в Японии в ноябре 2026 года. Чтобы освободить место для этой новой модификации, Subaru прекращает продажи версий WRX S4 STI Sport, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT), на внутреннем рынке.

Этот седан станет одной из трёх моделей бренда с механической коробкой передач, которые появятся к 2027 году. К нему присоединятся облегчённая версия купе BRZ — с более агрессивным аэродинамическим обвесом — а также 5-дверный хэтчбек, модель которого пока держится в секрете.

На данный момент компания не сообщает о планах по продаже версии с трансмиссией, разработанной на базе STI, за пределами Японии. Однако выход на североамериканский рынок (в рамках 2027 или 2028 модельного года) помог бы лучше компенсировать затраты на разработку. В то же время для рынка США подготовлена специальная лимитированная серия — WRX GD25 2027 года (тираж ограничен 350 экземплярами). Она получит стандартный двигатель мощностью 271 л.с., классическую механическую коробку передач TY75, золотистые 19-дюймовые колесные диски и усовершенствованную тормозную систему.

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