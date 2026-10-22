Эксклюзив за миллионы: Gunther Werks создала Porsche на 860 сил в честь легенды Формулы-1

Американская компания Gunther Werks создала эксклюзивный Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 л.с. Автомобиль был разработан совместно с дизайнером Чарли Брандл в честь гоночной карьеры её отца, бывшего пилота "Формулы-1" Мартина Брандла.

Об этом сообщает издание Motor1.

Специальная версия получила уникальную двухцветную перламутровую окраску, вдохновленную одним из старых гоночных шлемов Мартина. На задней части кузова разместили надпись "BRUNDLE", а на подголовниках лёгких карбоновых сидений — его инициалы MB. Имя гонщика также украшает кованые магниевые колёсные диски и дверные пороги.

Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

В комплект к автомобилю входит шлем Bell в соответствующем дизайне с личной подписью Мартина Брандла. Всего компания Gunther Werks планирует выпустить всего пять таких автомобилей.

Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

Под капотом в задней части расположен 4,0-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он развивает 860 л.с. и 827 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

Для улучшения управляемости автомобиль оснащен специально разработанной подвеской на двойных поперечных рычагах, аэродинамическими элементами для увеличения прижимной силы и карбон-керамическими тормозами Brembo.

Gunther Werks Brundle Edition Turbo

Для Чарли Брандла этот проект стал личным способом отдать дань уважения карьере отца. Мартин Брандл выступал в "Формуле-1", выигрывал чемпионат мира по гонкам на спортивных автомобилях, а также одерживал победы в гонках на выносливость "24 часа Ле-Мана" и "24 часа Дейтоны".

Мартин Брандл Фото: Википедия Gunther Werks Brundle Edition Turbo Фото: Gunther Werks

Стоимость Porsche 911 Turbo Brundle Edition пока не объявлена. Учитывая ограниченный тираж и тот факт, что Gunther Werks создает автомобили стоимостью более миллиона долларов, специальная версия, вероятно, будет очень дорогой.

Ранее сообщалось, что Porsche разрабатывает новый суперкар, который превзойдет модель 911.

Кроме того, компания намерена представить бензиновую версию кроссовера Macan.