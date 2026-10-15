Porsche готовит бензиновую замену Macan: прототип заметили на тестах (фото)

Porsche разрабатывает новый компактный кроссовер с бензиновыми двигателями, который станет дополнением к электрическому Macan. Прототип будущей модели заметили на трассе Нюрбургринг под кузовом модифицированного Audi Q5. Премьера запланирована на 2028 год.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Новый кроссовер пока находится на ранней стадии разработки. Компания Porsche лишь недавно официально подтвердила подготовку модели к серийному производству. По предварительным данным, автомобиль может получить название Octan, однако производитель это пока не подтвердил.

В новой модели будет использована платформа Premium Platform Combustion (PPC), которая также применяется в современных моделях Audi Q5 и A5. Такой подход продолжает традицию сотрудничества брендов: первое поколение Porsche Macan также имело общую платформу с Audi Q5.

На испытаниях был замечен прототип с переработанной передней частью и большими воздухозаборниками в бампере. За ними расположены радиаторы, что может свидетельствовать о необходимости эффективного охлаждения силовой установки. Колесные арки дополнительно расширили с помощью накладок, а на днище установили специальные элементы для проверки аэродинамики.

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Porsche Macan с бензиновым двигателем Фото: Baldauf / Jalopnik

Еще одна заметная деталь — четыре выхлопные трубы, заимствованные у предыдущего поколения Macan. Это может свидетельствовать об использовании двигателя V6, хотя окончательные технические характеристики пока отсутствуют.

Porsche подтвердила, что новый кроссовер будет предлагаться с четырёхцилиндровыми двигателями и V6. Также в линейке будет как минимум одна версия с подключаемой гибридной установкой. Вероятно, она будет представлена в мощной модификации Turbo, но компания пока не раскрыла подробностей.

Новинка будет продаваться наряду с электрическим Macan. Производство должно начаться в 2028 году, а в 2029-м Porsche рассчитывает, что эта модель внесет заметный вклад в объемы продаж и прибыльность.

Porsche Macan с бензиновым двигателем Фото: Baldauf / Jalopnik

Решение вернуться к разработке бензинового кроссовера связано с изменениями на автомобильном рынке. Изначально электрический Macan планировался как единственный преемник модели с двигателем внутреннего сгорания, но теперь Porsche готовит автомобиль с традиционными силовыми установками для покупателей, которые не готовы переходить на электромобили.

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