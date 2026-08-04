Слетел с горы: звезда реалити-шоу разбился на Porsche во время съемок рекламы роскошных автомобилей

Звезда реалити-шоу погиб в смертельном ДТП. Роскошный Porsche, за рулем которого находился мужчина, разбился во время съемок рекламного ролика в Италии.

Мано Мачинек погиб в возрасте 37 лет в результате ужасной автокатастрофы на севере Италии. Он был за рулём синего Porsche 993 RS, но, вероятно, не справившись с управлением, автомобиль съехал с дороги на горе Моттароне недалеко от Джиньезе, пишет Daily Star.

Бригады экстренной помощи, включая пожарных, парамедиков и авиацию, сразу же прибыли на место аварии. Спасателям удалось извлечь Мано из-под обломков, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Мано Мачинек погиб в ДТП Фото: Скриншот

Автомобиль Porsche был арендован специально для съёмки клипа и не принадлежал Мано. По имеющимся данным, он потерял управление на повороте, в результате чего автомобиль скатился по крутому склону, а затем врезался в дерево.

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Точная причина аварии остается неизвестной, однако сообщается, что на момент происшествия камеры не вели съемку.

Съемки рекламного ролика были организованы миланской продюсерской компанией, а дорогу специально перекрыли для съемок. Остальные сцены планировалось снимать в тот же день на озере Маджоре.

Кто такой Мано Мачинек?

Мано стал известен благодаря участию в австрийском реалити-шоу "Forsthaus Rampensau" вместе со своей девушкой Марией Максимович в 2022 году.

Мано Мачинек погиб в ДТП в Италии Фото: Скриншот

Модель из Германии жил в Швейцарии со своей девушкой Марией и был известен своей любовью к автомобилям. Он регулярно публиковал в сети фотографии с автомобильных мероприятий

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"Мы скорбим о Мано, который погиб в автомобильной аварии", — говорится в посте.

Кроме того, его девушка Мария рассказала, что автомобили были его любимым увлечением.

"Мой любимый Мано погиб в трагической автомобильной аварии, занимаясь тем, что любил больше всего на свете: за рулем. Все, кто знал Мано, знали, как сильно он любил машины, дорогу и ощущение свободы за рулем. Мне разрывает сердце то, что именно то, что он так любил, произошло в тот момент, когда мне пришлось с ним проститься", — написала Мария, которая была с ним в отношениях с января 2019 года.

Тем временем правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства аварии, в частности детали съемок рекламного ролика.

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