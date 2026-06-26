"На вас ничего нет": известную блогершу без одежды не пустили в самолет (фото)

Известная фитнес-инфлюенсерша Эдда Пиц оказалась в центре скандала. Сотрудник Lufthansa не разрешил ей пройти на борт из-за якобы слишком откровенного образа.

Инцидент произошел во время жары, когда температура достигала около 30 градусов. Соответствующее видео с описанием конфликта 25-летняя девушка опубликовала в своих социальных сетях. Фокус выяснил, что произошло на самом деле.

Эдда пыталась отсканировать посадочный талон, когда её остановил представитель авиакомпании и без лишних объяснений заявил: "Вы не можете сесть на борт". На вопрос о причине прозвучало: "На вас ничего нет. Вы голые".

Четких правил нет

Девушка была одета в спортивный костюм для тренировок, однако ей велели надеть куртку. Но и этого оказалось недостаточно: от неё потребовали застегнуть молнию до конца, и только после этого её пропустили на рейс.

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Эдда говорит, что авиакомпания не имеет права устанавливать определённый дресс-код. Её возмутил сам подход.

"Если есть правила — я их соблюдаю. Но тогда покажите мне эти правила", — отметила она.

Ответ Lufthansa

Авиакомпания частично признала претензии: заявила, что формулировки, описанные блогершей, "не соответствуют стандартам" перевозчика и что такие слова не должны были прозвучать из уст персонала.

Эдда Пиц рассказала о конфликте с авиакомпанией Фото: Instagram

В то же время Lufthansa напомнила, что согласно условиям перевозки пассажиры обязаны одеваться "в соответствии с характером публичной поездки" и не создавать дискомфорта для других пассажиров.

Персонал вправе оценивать ситуацию по собственному усмотрению. Авиакомпания также заверила, что реагирует на жалобы и проверяет подобные случаи.

Эдда говорит, что авиакомпания не имеет права устанавливать дресс-код Фото: Instagram

Отметим, что авиакомпании по всему миру оставляют за собой право отказать в посадке пассажирам с "неприемлемым" внешним видом во избежание конфликтов на борту и в целях соблюдения правил безопасности. Однако понятие "неприемлемый" внешний вид остается расплывчатым и зависит от субъективной оценки конкретного сотрудника.

Эдда Пиц — известная блогерша, она снималась в реалити-шоу "Ex on the Beach" и "Sommerhaus der Stars". У неё 637 тысяч подписчиков в TikTok и 552 тысячи в Instagram.

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