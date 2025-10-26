Женщина села в самолет в лосинах: это могло стать роковой ошибкой (фото)

Украинка по имени Любовь Витяганец рассказала о диалоге с женщиной на борту самолета. Незнакомка обратила внимание на наряд своей спутницы и предупредила об опасности синтетики в путешествиях.

Пользовательница сети поделилась своим опытом в Instagram. На последнем рейсе рядом с ней сидела женщина, которая работает в сфере безопасности.

Лосины могут стать ловушкой

Спутница взглянула на лосины украинки и сказала фразу, которая ее моментально шокировала.

"Знаешь, синтетика во время аварии — это самое страшное. Она не горит, а плавится и въедается в кожу. Потом снимают уже не одежду, а вместе с тканями тела", — отметила женщина.

После этого Любовь больше никогда не смогла смотреть на свои "удобные штанишки" так же.

В частности, женщина из сферы безопасности объяснила, что большинство лосин сделаны из полиэстера, спандекса или эластана. А при высокой температуре эти материалы превращаются в раскаленный клей. И если во время посадки произойдет пожар — от красоты не останется и следа. Простые лосины могут стать ловушкой.

Женщина путешествовала в лосинах Фото: Instagram

Совет от незнакомки

Женщина посоветовала летать в джинсах, хлопке или льне — в любой натуральной ткани, которая "дышит", не плавится и защищает лучше.

Она добавила: "Только свободный крой. Ты должен иметь возможность быстро двигаться. Самолет — это не спортзал".

Украинка поняла, что никогда раньше даже не задумывалась об этом.

Женщина посоветовала летать в джинсах, хлопке или льне Фото: Pixels

Обувь

Отдельно спутница обратила внимание на обувь: "Кроссовки или слипоны. Все остальное — риск". Каблуки, шлепанцы, даже мягкие тапочки в экстренной ситуации лишь мешают. Можно споткнуться, застрять или просто не успеть.

"И в ее словах не было пафоса — только спокойные факты, от которых становится жутко", — вспомнила Любовь.

Одеваться слоями

"Всегда одевайся слоями. Возьми худи, куртку или шарф. В салоне то жарко, то холодно. Если телу некомфортно, оно скорее паникует. А твоя задача — оставаться в ресурсе", — добавила незнакомка.

Эта мысль запомнилась украинцам сильнее, чем любые правила безопасности.

"Лосины — это действительно удобно, но точно не тогда, когда от одежды может зависеть, выйдешь ли ты из самолета", — рассказала автор видео.

Украинцы в комментариях с юмором отреагировали на советы незнакомки:

"А парашют надо брать? А если в горах упадем? А если террористы, надо бронежилет? А фото хорошее родственникам оставила, чтобы на памятник пригодилось?".

"Если честно, я бы ей посоветовала не лезть к людям с советами. Она умирать каждый раз летает в самолете, а ты себе не забивай голову".

"Я летаю в юбках".

