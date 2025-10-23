Украинская пилотесса поразила зарплатами в отрасли: "Даже 20 тысяч долларов" (фото)
Украинская пилотесса Юлия Слободянюк раскрыла зарплаты в отрасли. Оказалось, что многое зависит от опыта специалиста в одной авиакомпании.
Девушка призналась, что заработные платы сильно варьируются в зависимости от стран и опыта. В интервью каналу LUKI пилотесса рассказала об особенностях своей профессии.
Зарплаты пилотов
"Мы не Рокфеллеры. Мы не супербогатые люди, но пилоты всегда зарабатывали неплохо. То есть это выше среднего класса, пожалуй", — отметила Юлия.
Она добавила, что зарплаты пилотов в разных странах и на разных должностях (второй пилот, командир) может варьироваться от полутора до 15 тысяч долларов. Может быть даже 20 тысяч долларов в месяц.
"Почти во всех компаниях есть seniority, то есть чем больше ты налетал, тем больше у тебя разных бонусов, плюшек и так далее. Это практикуют почти все авиакомпании на самом деле. То есть у тебя первоочередность там, ты можешь выбирать рейсы, например, которые тебе нравится летать. Ты имеешь право выбирать свой график. У тебя первоочередность отпуска. У тебя большая зарплата. Она повышается. У тебя там разные плюшки, они растут в соответствии с тем, сколько ты времени проводишь в этой авиакомпании", — рассказала пилотесса.
По словам Юлии, это выгодно и сотруднику, и компании, ведь с таким подходом человек не будет бросать работу и искать другую.
Реакция людей
На интервью Юлии украинцы в комментариях отреагировали положительно:
- "Замечательная профессия! Мечтал стать пилотом".
- "Боже, я никогда не видела украинских пилотес".
- "Авиация всегда вызывала уважение, потому что это призвание умных, сверхответственных, решительных и сильных людей, потому что только такие люди могут решиться держать ответственность за жизнь около 200 человек в воздухе и не только в течение нескольких часов, управляя сверхсложной техникой, заниматься для большинства людей в мире необъятным делом".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
