Українська пілотеса вразила зарплатами в галузі: "Навіть 20 тисяч доларів" (фото)

Українська пілотеса Юлія Слободянюк розкрила зарплати в галузі. Виявилося, що багато залежить від досвіду фахівця в одній авіакомпанії.

Дівчина зізналася, що заробітні плати сильно варіюються залежно від країн та досвіду. В інтервʼю каналу LUKI пілотеса розповіла про особливості своєї професії.

Зарплати пілотів

"Ми не Рокфелери. Ми не суперзаможні люди, але пілоти завжди заробляли непогано. Тобто це вище середнього класу, мабуть", — зазначила Юлія.

Вона додала, що зарплати пілотів у різних країнах та на різних посадах (другий пілот, командир) може варіюватися від півтори до 15 тисяч доларів. Може бути навіть 20 тисяч доларів на місяць.

"Майже у всіх компаніях є seniority, тобто чим більше ти налітав, тим більше в тебе різних бонусів, плюшок і так далі. Це практикують майже всі авіакомпанії насправді. Тобто в тебе першочерговість там, ти можеш обирати рейси, наприклад, які тобі подобається літати. Ти маєш право обирати свій графік. У тебе першочерговість відпустки. В тебе більша зарплатня. Вона підвищується. В тебе там різні плюшки, вони зростають згідно з тим, скільки ти часу проводиш в цій авіакомпанії", — розповіла пілотеса.

Пілотеса Юлія Слободянюк Фото: Instagram

За словами Юлії, це вигідно і співробітнику, і компанії, адже з таким підходом людина не буде кидати роботу та шукати іншу.

Пілотеса Юлія Слободянюк Фото: Instagram

Реакція людей

На інтервʼю Юлії українці в коментарях відреагували позитивно:

"Чудова професія! Мріяв стати пілотом".

"Боже, я ніколи не бачила українських пілотес".

"Авіація завжди викликала повагу, бо це покликання розумних, надвідповідальних, рішучих і сильний людей, бо тільки такі люди можуть наважитись тримати відповідальність за життя близько 200 людей в повітрі і не тільки протягом кількох годин, керуючи надскладною технікою, займатись для більшості людей в світі неосяжною справою".

