Запах кави, випічки і цитрусів "продає" квартиру: 16 запитань до парфумера

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу парфумер Влад Зварич розповів, як за допомогою ароматів впливати на людей, закохувати у себе й навіть продавати нерухомість та ювелірні вироби.

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50-річний Влад Зварич, голова Гільдії парфумерів України та куратор багатьох мистецьких проєктів, займається чи не найцікавішим у світі ремеслом — створенням ароматів. Якщо представники інших творчих професій можуть показати чи відтворити свої шедеври, то йому для опису композицій доводиться шукати влучні асоціації та порівняння, як у романах Марселя Пруста.

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу парфумер відповів на 16 цікавих запитань, які турбують багатьох з нас, зокрема, чим відрізняються підроблені аромати від оригінальних, які парфуми найбільше подобаються жінкам, а які — чоловікам, а також, чи можна за допомогою запаху викликати у людини сексуальне збудження.

1. На які частини тіла слід наносити парфуми?

— Щоб не схибити, рекомендую зробити кілька пшиків одночасно — на тіло, одяг та волосся. Тоді отримаєте хороше звучання. Але усе залежить від багатьох факторів. Наприклад, мускуси швидко вигорають у спеку на гарячій шкірі, а ладан та сандали навпаки — розкриваються краще, як і деревні, смолисті, амброві, бальзамічні акорди. Натомість насичені та шлейфові аромати краще обирати на демісезонну погоду — рання весна або пізня осінь.

2. Кажуть, що кава допомагає відновити нюх. Це правда?

— Насправді кава перекриває базові ноти, тому ви не почуєте всю красу аромату. Значно краще зробити кілька ковточків простої води, ополіскуючи піднебіння.

Влад Зварич рекомендує наносити парфуми одночасно на тіло, одяг та волосся Фото: Vlad Zvarych | Instagram

3. Чи можна ділити парфуми на хороші та погані?

— Якщо запитати у садівника, чи є хороші та погані квіти, що він вам скаже? Ні, усе дуже суб’єктивно. Можна хіба говорити про оцінку композиції з погляду гармонії, акцентів, вдалого чи невдалого поєднання нот, уявної геометрії та естетики загального "букету". Якщо ви відчуваєте сліди бензину, "пластикові" ноти, але це не концептуальні парфуми, то, скоріше за все, туди потрапили якісь домішки або використовувались неякісні спирти.

4. Кажуть, якщо людина не відчуває свої парфуми, то вони їй підходять. Це міф?

— Наш організм так влаштований, що ми спочатку чуємо запах, а потім звикаємо до нього. Якщо 10 днів носите певний аромат і, зрештою, перестали його чути — то це нормально, але ж не під час знайомства з парфумами.

5. У мене багато спогадів тісно пов’язані із запахами. Чому так відбувається?

— Коли ми вперше переживаємо певний досвід, то паралельно щось чуємо та бачимо — і це запам’ятовується на все життя. У психології такий ефект перенесення в спогадах називають "прустівським". Саме тому кожен із нас сприймає один і той же запах по-різному, бо виникають інші асоціації. Коли потрете хвою, то зрозумієте, що вона насправді пахне травою, а мед, як не дивно, сечею.

Коли людина вперше переживає певний досвід, то паралельно щось чує та бачить — і це запам'ятовується на все життя, впевнений Влад Зварич Фото: Vlad Zvarych | Instagram

6. Чи може аромат впливати на настрій людини та її самопочуття?

— Запах — це комунікація, її можна моделювати та прогнозувати. Парфуми здатні волати, заспокоювати чи занурювати в себе.

7. Ну добре. Давайте тоді змоделюємо ситуацію: вам потрібно йти на співбесіду. Який аромат обрати, щоб скласти приємне враження на роботодавця?

— Я б радив почати з драматургії, тобто визначити, яка у вас мета: пофліртувати, здатися впевненим в собі чи заінтригувати. Загалом більшості людей подобаються свіжі та квіткові аромати, але взимку вони будуть недоречними, тож безпрограшного варіанта не існує — слід зважати на контекст.

8. Парфуми з феромонами існують?

— Ні, це єресь. Деякі феромони як органічні сполуки з моменту синтезу розпадаються за 18-24 години. Тому я не вірю, що хтось виготовляє такі аромати. Втім, є афродизіаки — речовини, що викликають сексуальне збудження. Це пачулі, амбра, анімалістичні компоненти та деякі смоли.

"Запах — це комунікація, її можна моделювати та прогнозувати" Фото: Vlad Zvarych | Instagram

9. Як формується ціна на аромат?

— Ясно, що не тільки за рахунок складу. Собівартість масових парфумів максимум 5-10%. У моєму бренді близько 30% — це вважається дуже багато. Решта — це вартість упакування, фурнітури та маркетингу. Є таке поняття як "справедлива ціна". Для нішевої та високої парфумерії це від 100 до 300 євро.

10. Мій улюблений аромат Roja Elysium. Чоловік, в якого я його купував, скаржився, що запах дуже швидко "злітає". Мовляв, немає шлейфу й ніхто не чує, крім двох людей, але коштують парфуми досить дорого. Це маркетинг?

— Знову ж таки все залежить від задачі. Є парфуми тільки для двох — на пару годин, а потім ви відчуваєте запах тіл одне одного. Наприклад, в японській школі парфумерії дифузія далі ніж 60 см вважається "too much". Натомість іспанські та італійські аромати просто кричать про себе, ними можна вбити. Все залежить від вашої мети, драматургії та ужитковості.

11. Які парфуми у вашій колекції найдорожчі?

— За 3000 євро — один з перших колекційних випусків L'Artisan Parfumeur на основі флорентійського ірису.

За словами Зварича, собівартість масових парфумів максимум 5-10% Фото: Vlad Zvarych | Instagram

12. Як виникає мода на певні парфуми?

— Як правило, винаходиться нова молекула — так званий каптив. Її синтезує тільки одна компанія й намагається якомога довше тримати в секреті. Свого часу таким каптивом був кумарин, що давав звучання бобів тонка, характерного для сучасних фужерних ароматів. Недавно винайшли санджинол — найгармонічніше звучання сандалу. У тренді також флейвористика, тобто використання "їстівних" акордів в парфумерних композиціях, які збуджують смакові рецептори.

13. Чим копія відрізняється від оригінальних парфумів?

— Оригінальна та підроблена композиція, як правило, створюється одними й тим же матеріалами — це як фарби у художника. Відповідно враження у вас буде інше, бо "картина" не промальована в усіх нюансах та відтінках, що часто відіграють ключову роль.

14. Які парфуми переважно подобаються жінкам, а які — чоловікам?

— Чоловіків зваблюють квіткові аромати, а жінкам подобаються брутальні — бальзамічні та східні. Зараз також популярні мінеральні ноти, які привертають увагу багатьох не залежно від статі, як ваніль та фрукти.

— Це щось на кшталт Ganymede від Марка-Антуана Барруа, який пахне медичними пов’язками?

— Так, але у всіх різні асоціації — комусь нагадує медичні пов'язки чи інструменти, комусь сіль, що висихала на морському узбережжі. Треба включати фантазію.

Парфумер каже, що оригінальна та підроблена композиція, як правило, створюється одними й тим же матеріалами Фото: Vlad Zvarych | Instagram

15. Мій знайомий рієлтор впевнений, що для того, аби продати квартиру, потрібно розвіяти там запах кави, свіжої випічки або цитрусів. Це працює?

— У парфумерії є спеціальний напрямок, який називається аромомаркетинг. Наприклад, в ювелірних магазинах часто використовують парфуми з компонентами, які дають металічний присмак у роті. Це робиться для того, щоб спонукати покупців приміряти коштовності. І навіть якщо ви нічого там не купите, то підете з відчуттям, наче вдихнули у себе розкіш. Що стосується згаданих вами запахів: випічка — заспокоює, тож ми не звертаємо увагу на якісь недоліки, кава створює атмосферу дому та безпеки, а цитруси — бадьорять.

16. Ви створювали аромати для якихось закладів?

— Звісно, зокрема для президентських номерів у готелях. Замовник хотів передати запах дорогої шкіри, замші, старих картин, музичних інструментів, антикварних меблів і шафрану. Усе для того, щоб створити ілюзію відчуття, що ти завжди там був.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу 50-річний мандрівник Костянтин Симоненко з Києва розповів, як йому вдалося відвідати усі 193 країни-члени ООН й потрапити до Національного реєстру рекордів.