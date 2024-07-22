Запах кофе, выпечки и цитрусов "продает" квартиру: 16 вопросов к парфюмеру

В эксклюзивном интервью Фокусу парфюмер Влад Зварич рассказал, как с помощью ароматов влиять на людей, влюблять в себя и даже продавать недвижимость и ювелирные изделия.

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50-летний Влад Зварич, председатель Гильдии парфюмеров Украины и куратор многих художественных проектов, занимается едва ли не самым интересным в мире ремеслом — созданием ароматов. Если представители других творческих профессий могут показать или воспроизвести свои шедевры, то ему для описания композиций приходится искать точные ассоциации и сравнения, как в романах Марселя Пруста.

В эксклюзивном интервью Фокусу парфюмер ответил на 16 интересных вопросов, которые беспокоят многих из нас, в частности, чем отличаются поддельные ароматы от оригинальных, какие духи больше всего нравятся женщинам, а какие — мужчинам, а также, можно ли с помощью запаха вызвать у человека сексуальное возбуждение.

1. На какие части тела следует наносить духи?

— Чтобы не ошибиться, рекомендую сделать несколько пшиков одновременно — на тело, одежду и волосы. Тогда получите хорошее звучание. Но все зависит от многих факторов. Например, мускусы быстро выгорают в жару на горячей коже, а ладан и сандалы наоборот — раскрываются лучше, как и древесные, смолистые, амбровые, бальзамические аккорды. Зато насыщенные и шлейфовые ароматы лучше выбирать на демисезонную погоду — ранняя весна или поздняя осень.

2. Говорят, что кофе помогает восстановить обоняние. Это правда?

— На самом деле кофе перекрывает базовые ноты, поэтому вы не услышите всю красоту аромата. Лучше сделать несколько глотков простой воды, ополаскивая небо.

Влад Зварич рекомендует наносить духи одновременно на тело, одежду и волосы Фото: Vlad Zvarych | Instagram

3. Можно ли делить духи на хорошие и плохие?

— Если спросить у садовника, есть ли хорошие и плохие цветы, что он вам скажет? Нет, все очень субъективно. Можно разве что говорить об оценке композиции с точки зрения гармонии, акцентов, удачного или неудачного сочетания нот, условной геометрии и эстетики общего "букета". Если вы чувствуете следы бензина, "пластиковые" ноты, но это не концептуальные духи, то, скорее всего, туда попали какие-то примеси или использовались некачественные спирты.

4. Говорят, если человек не чувствует свои духи, то они ему подходят. Это миф?

— Наш организм так устроен, что мы сначала слышим запах, а потом привыкаем к нему. Если 10 дней носите определенный аромат и, в конце концов, перестали его слышать — то это нормально, но не во время знакомства с духами.

5. У меня многие воспоминания тесно связаны с запахами. Почему так происходит?

— Когда мы впервые переживаем определенный опыт, то параллельно что-то слышим и видим — и это запоминается на всю жизнь. В психологии такой эффект перенесения воспоминаний называют "прустовским". Именно поэтому каждый из нас воспринимает один и тот же запах по-разному, потому что возникают другие ассоциации. Потрите хвою, и вы поймете, что она на самом деле пахнет травой, а мед, как ни странно, мочей.

Когда человек впервые переживает определенный опыт, то параллельно что-то слышит и видит — и это запоминается на всю жизнь, уверен Влад Зварыч Фото: Vlad Zvarych | Instagram

6. Может ли аромат влиять на настроение человека и его самочувствие?

— Запах — это коммуникация, ее можно моделировать и прогнозировать. Духи способны кричать, успокаивать или погружать в себя.

7. Ну ладно. Давайте тогда смоделируем ситуацию: вам нужно идти на собеседование. Какой аромат выбрать, чтобы произвести приятное впечатление на работодателя?

— Я бы советовал начать с драматургии, то есть определить, какая у вас цель: пофлиртовать, показаться уверенным в себе или заинтриговать. В целом большинству людей нравятся свежие и цветочные ароматы, но зимой они будут неуместными, поэтому беспроигрышного варианта не существует — следует учитывать контекст.

8. Духи с феромонами существуют?

— Нет, это ересь. Некоторые феромоны как органические соединения с момента синтеза распадаются за 18-24 часа. Поэтому я не верю, что кто-то изготавливает такие ароматы. Впрочем, есть афродизиаки — вещества, вызывающие сексуальное возбуждение. Это пачули, амбра, анималистические компоненты и некоторые смолы.

"Запах — это коммуникация, ее можно моделировать и прогнозировать" Фото: Vlad Zvarych | Instagram

9. Как формируется цена на аромат?

— Ясно, что не только за счет состава. Себестоимость массовых духов максимум 5-10%. В моем бренде около 30% — это считается очень много. Остальное — стоимость упаковки, фурнитуры и маркетинга. Есть такое понятие как "справедливая цена". Для нишевой и высокой парфюмерии это от 100 до 300 евро.

10. Мой любимый аромат Roja Elysium. Мужчина, у которого я его покупал, жаловался, что запах очень быстро "слетает". Мол, нет шлейфа и никто не слышит, кроме двух человек, но стоят духи довольно дорого. Это маркетинг?

— Опять же все зависит от задачи. Есть духи только для двоих — на пару часов, а потом вы чувствуете запах тел друг друга. Например, в японской школе парфюмерии диффузия дальше 60 см считается "too much". Зато испанские и итальянские ароматы просто кричат о себе, ими можно убить. Все зависит от вашей цели, драматургии и утилитарности.

11. Какие духи в вашей коллекции самые дорогие?

— За 3000 евро — один из первых коллекционных выпусков L'Artisan Parfumeur на основе флорентийского ириса.

По словам Зварича, себестоимость массовых парфюмов максимум 5-10%. Фото: Vlad Zvarych | Instagram

12. Как зарождается мода на определенные духи?

— Как правило, изобретается новая молекула — так называемый каптив. Ее синтезирует только одна компания и старается как можно дольше держать в секрете. В свое время таким каптивом был кумарин, дававший звучание бобов тонка, характерного для современных фужерных ароматов. Недавно изобрели санджинол — самое гармоничное звучание сандала. В тренде также флейвористика, то есть использование "съедобных" аккордов в парфюмерніх композициях, которые возбуждают вкусовые рецепторы.

13. Чем копия отличается от оригинальных духов?

— Оригинальная и поддельная композиция, как правило, создается одними и теми же материалами — это как краски у художника. Соответственно впечатление у вас будет другое, потому что "картина" не прорисована во всех нюансах и оттенках, которые часто играют ключевую роль.

14. Какие духи преимущественно нравятся женщинам, а какие — мужчинам?

— Мужчин обольщают цветочные ароматы, а женщинам нравятся брутальные — бальзамические и восточные. Сейчас также популярны минеральные ноты, которые привлекают внимание многих не зависимо от пола, как ваниль и фрукты.

— Это что-то вроде Ganymede от Марка-Антуана Барруа, который пахнет медицинскими повязками?

— Да, но у всех разные ассоциации — кому-то напоминает медицинские повязки или инструменты, кому-то соль, высохшую на морском побережье. Надо включать фантазию.

Парфюмер говорит, что оригинальная и поддельная композиция, как правило, создается одними и теми же материалами Фото: Vlad Zvarych | Instagram

15. Мой знакомый риелтор уверен, что для того, чтобы продать квартиру, нужно развеять там запах кофе, свежей выпечки или цитрусов. Это работает?

— В парфюмерии есть специальное направление, которое называется аромамаркетинг. Например, в ювелирных магазинах часто используют духи с компонентами, которые дают металлический привкус во рту. Это делается для того, чтобы заставить покупателей примерить драгоценности. И даже если вы ничего там не купите, то уйдете с ощущением, будто вдохнули в себя роскошь. Что касается упомянутых вами запахов: выпечка — успокаивает, поэтому мы не обращаем внимание на какие-то недостатки, кофе создает атмосферу дома и безопасности, а цитрусы — бодрят.

16. Вы создавали ароматы для каких-то заведений?

— Конечно, в том числе для президентских номеров в отелях. Заказчик хотел передать запах дорогой кожи, замши, старых картин, музыкальных инструментов, антикварной мебели и шафрана. Все для того, чтобы создать иллюзию, будто ты всегда там был.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Фокусу 50-летний путешественник Константин Симоненко из Киева рассказал, как ему удалось посетить все 193 страны-члены ООН и попасть в Национальный реестр рекордов.