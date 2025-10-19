21 запитання машиністу метро: зарплата від 35 тисяч, прикмети й пасажири, які дратують

Як з’ясувалося, машиністам підземки нема коли сумувати. Вони часом запам'ятовують своїх постійних пасажирів, мають доступ до камер у вагонах та довше залишаються молодими — і цьому є наукове пояснення!

36-річний машиніст метро Дмитро Рода з Києва нещодавно почав активно розвивати власний блог у TikTok (@dmitrij.roda). Він показує глядачам, який вигляд має кабіна (куди всім так хочеться потрапити), пульт управління та ДЕПО. Також регулярно відповідає на запитання про свою роботу.

Фокус також напросився на розмову.

1. Яка зміна вам найбільше запам’яталася?

— Перша, звісно, коли я поїхав як машиніст після підтвердження. Того дня здійснилась моя мрія!

Дмитро нещодавно почав активно розвивати власний блог у TikTik Фото: Фокус

2. Коли люди чують, що ви працюєте машиністом у метро, яке питання ставлять найчастіше?

— "Чи страшно їхати у тунелі?", "Чи можна проїхатися з вами у кабіні?". Ну і третє питання, звісно ж, скільки заробляє машиніст.

3. Згадайте найбільш дивну чи курйозну ситуацію, яка трапилась у вас на роботі.

— Одного разу в ДЕПО я прийняв не свій рухомий склад. Доводилось поспіхом міняти на той, що стояв на сусідній колії. Другий дивний випадок трапився з пасажирами, коли до мене підходили на кінцевій й пропонували гроші, як в таксі, щоб доїхати до іншої станції без зупинок. Ще один пасажир підходив й запитував, чи можна сісти за керування. А дідусь, який, видно, пропустив свою станцію, бався в кабіну зі словами: "Мені терміново треба вийти".

Пасажири, що бісять

4. Які пасажири дратують найбільше? Чому?

— Ті, що забігають у вагон в останню секунду перед закриттям дверей. Таке враження, що це останній, а наступного треба чекати цілу годину. Також бісять ті, хто заходить з сумками або рюкзаками. Самі зайшли, а речі стирчать з дверей. Через це доводиться затримувати відправлення поїзда. Також виводять пасажири, які перебігають з вагона у вагон або стоять за обмежувальною лінією, коли прибуває поїзд.

Інколи пасажири просять у Дмитра сісти за пульт керування Фото: Фокус

5. А улюблені типи пасажирів?

— Хто не затримує двері, не порушує правила, не змушує нас нервувати. Також подобаються привітні люди, які можуть помахати та посміхаються. Дехто дякує жестом, виходячи з вагона. Приємно!

Дідусь на Оболоні — копія Емета Брауна

6. Диваки часто трапляються?

— Так, молодь ходить у костюмах. Бачив Залізну людину, Гаррі Поттера, одного з солістів KISS та Супермена. На Оболоні живе дідусь, котрий вдягається як з фільму "Назад у майбутнє 3" (доктор Емет Браун). Він ходить у шляпі і стилі дикого заходу. Крім того, дуже багато пасажирів в образі "хентай" — особливо японські аніме-дівчата. Це дуже гарно.

Машиніст полюбляє розглядати пасажирів у дивних костюмах Фото: Фокус

7. Чи впізнають машиністи пасажирів, які дуже часто їздять?

— Звісно! Якщо є конкретний проміжок часу вранці, вдень або ввечері. На тій самій станції помічаєш людину. Думаєш: "О, цю я вже бачив". До речі, пасажири також інколи впізнають машиніста, який їх віз.

Забули у вагоні холодильник

8. Що забувають у вагонах?

— Багато всього: телефони, ноутбуки, навушники, девайси різні, сумки, пакети, парасольки, шапки. Найбільш дивне, що забували — це килимок та невеличкий мініхолодильник.

9. Чи може машиніст пропустити станцію або невчасно зупинитися? Що тоді робити?

— Може зупинитися невчасно, заїхавши першим вагоном в тунель, але це велика рідкість. Тоді поїзд їде далі, а пасажирів сповіщаємо про технічну несправність або форс-мажорні обставини. Загалом маємо спеціальну систему контролю сприйняття сигналів (насамперед контроль швидкості за допомогою світлофорів), яка зупинить поїзд, якщо щось станеться і не буде підтвердження від машиніста.

10. Як боретесь з нудьгою і чи може машиніст заснути?

— Я не борюсь з нудьгою, бо мені не нудно, якщо чесно. Не так багато часу між станціями — від 30 секунд до хвилини, тому не приходиться сильно сумувати. Можна в цей час побути з власними думками, відпочити, щось планувати, виникають певні ідеї… У нас не було такого, щоб машиніст заснув, Ми підготовлені до такої монотонної роботи.

11. Що робити, якщо машиністу захотілося в туалет?

— Доводиться чекати кінцевої станції — там є вбиральні, куди ми можемо сходити після прибуття.

Вічна молодість

12. Чи чули про якісь забобони/прикмети для машиністів у метро?

— По-перше, коли у машиніста з самого початку трапляється якась технічна несправність у роботі, то це буде на постійній основі, як правило. Ще кажуть, що під землею довший час виглядаєш молодо, бо там немає сонячних променів! Зрештою, у нас 6 робочих змін на тиждень, тому майже пів життя проводимо там.

13. Що найважче у вашій роботі для новачків?

— Звикнути до графіка, бо він дуже нестабільний. Може бути і ранній, і пізній. Ну і навчитися керувати пневматичними гальмами.

Дмитро каже, що працівники метро довше залишаються молодими Фото: Фокус

14. Чи може машиніст, як водій машини, перевищити швидкість?

— Не може, бо в нас є спеціальна система, яка контролює швидкість.

Причина зупинки посеред тунелю

15. Чому потяг іноді зупиняється і стоїть посеред тунелю? Також іноді довго стоїть на станції.

— Як правило, для висадки людей, які займаються якоюсь роботою у тунелі під час руху поїздів. А на станції стоять, аби вирівняти графік, або ж є наказ диспетчера.

16. Бачив, що у деяких вагонах є камери. Ви ставали свідком пікантних ситуацій? Що цікавого траплялося?

— На моїй лінії тільки один поїзд з такими камерами. Якщо чесно, не траплялося.

17. Якби ви проводили екскурсію у київському метро, щоб насамперед показали? Чому?

— Я б показав ДЕПО, де стоять всі поїзди, щоб люди побачили в повному масштабі, як виглядає поїзд з різних боків: що цікавого є на ньому чи під ним.

У ДЕПО можна побачити вагони метро у масштабі Фото: Фокус

18. Чи маєте улюблену лінію та станцію у київському метро? Чому саме вони подобаються?

— Найулюбленіша та, на якій я працюю — Синя гілка. Щодо станцій, то люблю "Мінську" та "Іподром". Вони просто красиві!

19. Що у жодному разі не можна робити, якщо впав на колії?

— Не намагатися вилізти назад. Слід лягти в яму між коліями й максимально притиснутися до землі, щоб вас не зачепило обладнання поїзда.

20. Що машиніст робить, якщо аварійно вимикають світло після масованої атаки?

— Ми працюємо в штатному режимі, бо в нас є альтернативні та запасні (резервні) джерела живлення.

Зарплата машиніста метро

21. Яка заробітна плата у машиніста метро?

— Стартує від 35-37 тисяч гривень і залежить від класу й вислуги років.

