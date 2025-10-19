21 вопрос машинисту метро: зарплата от 35 тысяч, приметы и бесящие пассажиры

Как выяснилось, машинистам подземки некогда грустить. Они порой запоминают своих постоянных пассажиров, имеют доступ к камерам в вагонах и дольше остаются молодыми — и этому есть научное объяснение!

36-летний машинист метро Дмитрий Рода из Киева недавно начал активно развивать собственный блог в TikTok (@dmitrij.roda). Он показывает зрителям, как выглядит кабина (куда всем так хочется попасть), пульт управления и ДЕПО. Также регулярно отвечает на вопросы о своей работе.

1. Какая смена вам больше всего запомнилась?

— Первая, конечно, когда я поехал как машинист после подтверждения. В тот день осуществилась моя мечта!

Дмитрий недавно начал активно развивать собственный блог в TikTik Фото: Фокус

2. Когда люди слышат, что вы работаете машинистом в метро, какой вопрос задают чаще всего?

— "Страшно ли ехать в туннеле?", "Можно проехаться с вами в кабине?". Ну и третий вопрос, конечно же, сколько зарабатывает машинист.

3. Вспомните наиболее странную или курьезную ситуацию, которая случилась у вас на работе.

— Однажды в ДЕПО я принял не свой подвижной состав. Приходилось в спешке менять на тот, что стоял на соседнем пути. Второй странный случай произошел с пассажирами, когда ко мне подходили на конечной и предлагали деньги, как в такси, чтобы доехать до другой станции без остановок. Еще один пассажир подходил и спрашивал, можно ли сесть за руль. А дедушка, видно, пропустивший свою станцию, забирался в кабину со словами: "Мне срочно надо выйти".

Бесящие пассажиры

4. Какие пассажиры раздражают больше всего? Почему?

— Те, что забегают в вагон в последнюю секунду перед закрытием дверей. Такое впечатление, что это последний, а следующего надо ждать целый час. Также бесят те, кто заходит с сумками или рюкзаками. Сами зашли, а вещи торчат из дверей. Из-за этого приходится задерживать отправление поезда. Также выводят пассажиры, которые перебегают из вагона в вагон или стоят за ограничительной линией, когда прибывает поезд.

Иногда пассажиры просят у Дмитрия сесть за пульт управления Фото: Фокус

5. А любимые типы пассажиров?

— Кто не задерживает двери, не нарушает правила, не заставляет нас нервничать. Также нравятся приветливые люди, которые могут помахать и улыбаются. Некоторые благодарят жестом, выходя из вагона. Приятно!

Дедушка на Оболони — копия Эмета Брауна

6. Чудаки часто попадаются?

— Да, молодежь ходит в костюмах. Видел Железного человека, Гарри Поттера, одного из солистов KISS и Супермена. На Оболони живет дедушка, который одевается как из фильма "Назад в будущее 3" (доктор Эмет Браун). Он ходит в шляпе и стиле дикого запада. Кроме того, очень много пассажиров в образе "хентай" — особенно японские аниме-девушки. Это очень красиво.

Машинист любит рассматривать пассажиров в странных костюмах Фото: Фокус

7. Узнают ли машинисты пассажиров, которые очень часто ездят?

— Конечно! Если есть конкретный промежуток времени утром, днем или вечером. На той же станции замечаешь человека. Думаешь: "О, этого я уже видел". Кстати, пассажиры также иногда узнают машиниста, который их вез.

Забыли в вагоне холодильник

8. Что забывают в вагонах?

— Много всего: телефоны, ноутбуки, наушники, девайсы разные, сумки, пакеты, зонтики, шапки. Самое странное, что было — это коврик и небольшой мини холодильник.

9. Может ли машинист пропустить станцию или не вовремя остановиться? Что тогда делать?

— Может остановиться слишком поздно, заехав первым вагоном в тоннель, но это большая редкость. Тогда поезд едет дальше, а пассажиров оповещаем о технической неисправности или форс-мажорных обстоятельствах. В целом имеем специальную систему контроля восприятия сигналов (прежде всего контроль скорости с помощью светофоров), которая остановит поезд, если что-то произойдет и не будет подтверждения от машиниста.

10. Как боретесь со скукой и может ли машинист заснуть?

— Я не борюсь со скукой, потому что мне не скучно, если честно. Не так много времени между станциями — от 30 секунд до минуты, поэтому не приходится сильно скучать. Можно в это время побыть с собственными мыслями, отдохнуть, что-то планировать, возникают определенные идеи … У нас не было такого, чтобы машинист заснул, мы подготовлены к такой монотонной работе.

11. Что делать, если машинисту захотелось в туалет?

— Приходится ждать конечной станции — там есть уборные, куда мы можем сходить после прибытия.

Вечная молодость

12. Слышали ли о каких-то суевериях/приметах для машинистов в метро?

— Во-первых, когда у машиниста с самого начала случается какая-то техническая неисправность в работе, то это будет на постоянной основе, как правило. Еще говорят, что под землей дольше выглядишь молодо, потому что там нет солнечных лучей! В конце концов, у нас 6 рабочих смен в неделю, поэтому почти полжизни проводим там.

13. Что самое трудное в вашей работе для новичков?

— Привыкнуть к графику, потому что он очень нестабилен. Может быть и ранний, и поздний. Ну и научиться управлять пневматическими тормозами.

Дмитрий говорит, что работники метро дольше остаются молодыми Фото: Фокус

14. Может ли машинист, как водитель машины, превысить скорость?

— Нет, потому что у нас есть специальная система, которая контролирует скорость.

Причина остановки посреди туннеля

15. Почему поезд иногда останавливается и стоит посреди тоннеля? Также иногда долго стоит на станции.

— Как правило, для высадки людей, которые занимаются какой-то работой в тоннеле во время движения поездов. А на станции стоят, чтобы выровнять график, или же есть приказ диспетчера.

16. Видел, что в некоторых вагонах есть камеры. Вы становились свидетелем пикантных ситуаций? Что интересного случалось?

— На моей линии только один поезд с такими камерами. Если честно, не случалось.

17. Если бы вы проводили экскурсию в киевском метро, чтобы в первую очередь показали? Почему?

— Я бы показал ДЕПО, где стоят все поезда, чтобы люди увидели в полном масштабе, как выглядит поезд с разных сторон: что интересного есть на нем или под ним.

В ДЕПО можно увидеть вагоны метро в масштабе Фото: Фокус

18. Есть ли у вас любимая линия и станция в киевском метро? Почему именно они нравятся?

— Самая любимая та, на которой я работаю — Синяя ветка. Что касается станций, то люблю "Минскую" и "Ипподром". Они просто красивые!

19. Что ни в коем случае нельзя делать, если упал на пути?

— Не пытаться вылезти обратно. Следует лечь в яму между путями и максимально прижаться к земле, чтобы вас не зацепило оборудование поезда.

20. Что машинист делает, если аварийно выключают свет после массированной атаки?

— Мы работаем в штатном режиме, потому что у нас есть альтернативные и запасные (резервные) источники питания.

Зарплата машиниста метро

21. Какая заработная плата у машиниста метро?

— Стартует от 35-37 тысяч гривен и зависит от класса и выслуги лет.

