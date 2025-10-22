Самолет развернулся в воздухе и совершил экстренную посадку из-за пассажира: что произошло

Рейс авиакомпании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити пришлось развернуть посреди полета из-за "неприятного запаха" на борту. Инцидент произошел 18 октября.

Причиной оказалась испорченная еда, которую пассажир взял с собой на самолет. Представитель Delta рассказал, что экипаж действовал в соответствии со стандартными процедурами безопасности, пишет People.

"Безопасность наших пассажиров и сотрудников — превыше всего, поэтому после обнаружения неприятного запаха экипаж принял решение безопасно вернуться в Лос-Анджелес", — сказал представитель.

Компания извинилась перед пассажирами за задержку. Все 189 человек успешно вышли из самолета после возвращения и были пересажены на другой рейс в Юту.

В Delta отметили, что инцидент не имел отношения к бортовому питанию или напиткам.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В США в муниципальном аэропорту Неаполя (штат Флорида) обнаружили брошенный самолет после ночной посадки. Пилотесса, которая управляла воздушным судном, исчезла после инцидента, но вернулась в аэропорт только на следующий день.

Самолет, который направлялся в Лос-Анджелес, был вынужден совершить аварийную посадку в штате Небраска вскоре после взлета, потому что пилоты ошибочно решили, что кто-то пытается ворваться в кабину и захватить самолет.

Кроме того, самолет авиакомпании Air China, следовавший в Сеул, вынужденно совершил аварийную посадку в Шанхае после того, как литиевая батарея в ручной клади одного из пассажиров загорелась. Весь салон был заполнен дымом.