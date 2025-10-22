В США пропала пилотесса: полиция расследует инцидент

В США, в муниципальном аэропорту Неаполя (штат Флорида) обнаружили брошенный самолет после ночной посадки. Пилотесса, которая управляла воздушным судном, исчезла после инцидента, но вернулась в аэропорт только на следующий день.

Пустой самолет Cessna N20392 был найден около 5 утра. По данным администрации аэропорта, в это время диспетчерская башня не работала, поскольку ее рабочий график — с 6:00 до 22:00.

Директор по коммуникациям аэропорта Робин Кинг сообщила телеканалу FOX4: "Мы прибыли примерно в пять утра и увидели самолет посреди травянистого поля. Наша охрана отпустила двух людей с территории аэропорта ночью. Они были невредимы и просто ушли. Это все, что нам известно".

Согласно данным сервиса FlightAware, самолет совершил несколько облетов вокруг Форт-Майерса, после чего приземлился в Неаполе около 2:40 ночи. После инцидента работу взлетно-посадочной полосы временно приостановили, но уже в 6:30 утра аэропорт возобновил обычный режим.

В комментарии WINK News Кинг отметила: "Это действительно необычно. Мы никогда не сталкивались с подобным случаем".

Впоследствии пилотессу идентифицировали как 24-летнюю Брианну Браун из Форт-Лодердейла. Она вернулась в аэропорт около полудня, когда самолет уже переместили в ангар для осмотра. Браун дала объяснения полиции и администрации аэропорта.

Лейтенант Брайан Макгинн, представитель полиции Неаполя, сообщил: "Мы выяснили, что пилотка соскользнула со взлетно-посадочной полосы. Она заявила, что информировала персонал о происшествии".

По предварительным данным, самолет был арендован для перелета из аэропорта Форт-Лодердейла. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало проверку обстоятельств инцидента. Робин Кинг уточнила, что расследование находится под контролем FAA: "Мы ожидаем результатов проверки, чтобы понять, почему произошло это соскальзывание".

По информации местной полиции, Браун не получила травм и сотрудничает со следователями. Информации о возможных обвинениях пока нет.

Напомним, муниципальный аэропорт Неаполя обслуживает частные и учебные рейсы. Подобные инциденты с малыми самолетами часто становятся предметом проверок Федерального управления гражданской авиации США.

