У США зникла пілотеса: поліція розслідує інцидент

У США, в муніципальному аеропорту Неаполя (штат Флорида) виявили покинутий літак після нічної посадки. Пілотеса, яка керувала повітряним судном, зникла після інциденту, але повернулася до аеропорту лише наступного дня.

Порожній літак Cessna N20392 було знайдено близько 5-ї ранку. За даними адміністрації аеропорту, в цей час диспетчерська вежа не працювала, оскільки її робочий графік — з 6:00 до 22:00.

Директорка з комунікацій аеропорту Робін Кінг повідомила телеканалу FOX4: "Ми прибули приблизно о п’ятій ранку та побачили літак посеред трав’янистого поля. Наша охорона відпустила двох людей з території аеропорту вночі. Вони були неушкоджені й просто пішли. Це все, що нам відомо".

Згідно з даними сервісу FlightAware, літак здійснив кілька обльотів навколо Форт-Майєрса, після чого приземлився в Неаполі близько 2:40 ночі. Після інциденту роботу злітно-посадкової смуги тимчасово призупинили, але вже о 6:30 ранку аеропорт відновив звичайний режим.

У коментарі WINK News Кінг зазначила: "Це справді незвично. Ми ніколи не стикалися з подібним випадком".

Згодом пілотесу ідентифікували як 24-річну Бріанну Браун із Форт-Лодердейла. Вона повернулася до аеропорту близько полудня, коли літак уже перемістили до ангара для огляду. Браун надала пояснення поліції та адміністрації аеропорту.

Лейтенант Браян Макгінн, речник поліції Неаполя, повідомив: "Ми з’ясували, що пілотка зісковзнула зі злітно-посадкової смуги. Вона заявила, що інформувала персонал про подію".

За попередніми даними, літак було орендовано для перельоту з аеропорту Форт-Лодердейла. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розпочало перевірку обставин інциденту. Робін Кінг уточнила, що розслідування перебуває під контролем FAA: "Ми очікуємо результатів перевірки, щоб зрозуміти, чому сталося це зісковзування".

За інформацією місцевої поліції, Браун не отримала травм і співпрацює зі слідчими. Інформації про можливі обвинувачення наразі немає.

Нагадаємо, муніципальний аеропорт Неаполя обслуговує приватні та навчальні рейси. Подібні інциденти з малими літаками часто стають предметом перевірок Федерального управління цивільної авіації США.

