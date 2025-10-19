Українська пілотеса Boieng-737 розповіла про роботу: які є міфи авіації та турбулентності (відео)

29-річна пілотеса Юлія Слободянюк стала однією з небагатьох жінок в Україні, які керують пасажирським літаком Boieng-737. Вона поділилася історією свого становлення в авіації та спростувала популярні міфи про роботу пілотів.

Шлях у небо: від дитячого гуртка до Boieng-737

В інтерв’ю на YouTube-каналі Luki Юлія Слободянюк розповіла, що вперше піднялася в небо у 14 років під керівництвом інструктора. Вона займалася у гуртках з авіаційної підготовки та парашутного спорту в авіаційно-космічному центрі.

"На одному зі змагань я посіла перше місце, і нагородою став політ на маленькому українському літаку. Саме тоді я зрозуміла, що хочу пов’язати життя з авіацією", — поділилася пілотеса.

Згодом вона отримала ліцензію PPL — Privat Pilot License, яка дозволяє керувати невеликими літаками для особистих польотів, а потім CPL — Commercial Pilot License, що дає право працювати за фахом у комерційній авіації.

Інтерв'ю на YouTube-каналі Luki Юліі Слободянюк

Після навчання Юлія вирушила до Демократичної Республіки Конго, де працювала пілотесою невеликих літаків L410, набуваючи практичного досвіду у складних умовах.

Перешкоди на шляху до військової авіації

Пілотеса зізналася, що мріяла стати військовою льотчицею та літати на винищувачах, однак жінок тоді не допускали до вступу у військові авіаційні виші.

"Мені сказали, що квота на навчання дівчат не передбачена. Тож цей шлях був закритий", — розповіла Юлія.

Попри це, вона закінчила військову кафедру, проте на службу у військову авіацію її не прийняли. За її словами, нині проблема браку техніки залишається актуальною.

"Військових пілотів вистачає, але літаків, на жаль, мало. Просто не вистачає техніки", — пояснила авіаторка.

Турбулентність не небезпечна: пілотеса спростовує популярні міфи

Юлія також прокоментувала поширені страхи пасажирів щодо турбулентності.

"Існує міф, що турбулентність може спричинити серйозні пошкодження літаку. Це неправда. Єдине, що може трапитися — якщо людина не пристебнулася паском безпеки. У такому разі можна отримати травму, але сам літак не розвалиться — 100%", — наголосила вона.

Пілотеса пояснила, що турбулентність передбачити повністю неможливо, але екіпаж завжди стежить за метеоумовами та планує маршрути так, щоб уникати ризиків.

Життя пілотів: міфи, випробування і медичний контроль

Юлія спростувала ще один міф — про те, що пілоти та бортпровідники не можуть мати сім’ю або народжувати дітей.

"Я маю дитину. Так, робота впливає на здоров’я — через опромінення, перепади тиску, шум у кабіні, сухе повітря. Але це не настільки критично, як часто описують у ЗМІ", — сказала пілотеса.

Вона наголосила, що пілоти дуже уважно ставляться до свого здоров’я, адже саме від нього залежить ліцензія та робота.

"Ми проходимо медкомісію щороку. Якщо не пройдеш — втратиш право літати. Перевіряють усе: і фізичний стан, і психічне здоров’я. У будь-який момент можуть протестувати на алкоголь чи наркотики. Ми це сприймаємо відповідально", — підкреслила вона.

Українські жінки в авіації: нове покоління професіоналів

Попри всі труднощі, Юлія Слободянюк продовжує літати на Boieng-737 і надихає інших жінок долучатися до авіації. Вона вважає, що головне — не зупинятися перед бар’єрами, які диктує система.

"Отримати ліцензію пілота — це дуже важко. Але коли ти вже сидиш у кабіні, бачиш горизонт і керуєш літаком — розумієш, що всі зусилля були варті того", — підсумувала пілотеса.

Нагадаємо, що кількість жінок у цивільній авіації України зростає. За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), частка жінок-пілотес у світі все ще становить менше ніж 6%, але цей показник стабільно збільшується.

