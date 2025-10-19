Украинская пилотесса Boieng-737 рассказала о работе: какие есть мифы авиации и турбулентности (видео)

29-летняя пилотесса Юлия Слободянюк стала одной из немногих женщин в Украине, которые управляют пассажирским самолетом Boieng-737. Она поделилась историей своего становления в авиации и опровергла популярные мифы о работе пилотов.

Путь в небо: от детского кружка до Boieng-737

В интервью на YouTube-канале Luki Юлия Слободянюк рассказала, что впервые поднялась в небо в 14 лет под руководством инструктора. Она занималась в кружках по авиационной подготовке и парашютному спорту в авиационно-космическом центре.

"На одном из соревнований я заняла первое место, и наградой стал полет на маленьком украинском самолете. Именно тогда я поняла, что хочу связать жизнь с авиацией", — поделилась пилотесса.

Впоследствии она получила лицензию PPL — Privat Pilot License, которая позволяет управлять небольшими самолетами для личных полетов, а затем CPL — Commercial Pilot License, дающую право работать по специальности в коммерческой авиации.

После обучения Юлия отправилась в Демократическую Республику Конго, где работала пилотессой небольших самолетов L410, приобретая практический опыт в сложных условиях.

Препятствия на пути к военной авиации

Пилотесса призналась, что мечтала стать военной летчицей и летать на истребителях, однако женщин тогда не допускали к поступлению в военные авиационные вузы.

"Мне сказали, что квота на обучение девушек не предусмотрена. Поэтому этот путь был закрыт", — рассказала Юлия.

Несмотря на это, она закончила военную кафедру, однако на службу в военную авиацию ее не приняли. По ее словам, сейчас проблема нехватки техники остается актуальной.

"Военных пилотов хватает, но самолетов, к сожалению, мало. Просто не хватает техники", — пояснила авиаторша.

Турбулентность не опасна: пилотесса опровергает популярные мифы

Юлия также прокомментировала распространенные страхи пассажиров относительно турбулентности.

"Существует миф, что турбулентность может вызвать серьезные повреждения самолета. Это неправда. Единственное, что может случиться — если человек не пристегнулся ремнем безопасности. В таком случае можно получить травму, но сам самолет не развалится — 100%", — подчеркнула она.

Пилотесса объяснила, что турбулентность предсказать полностью невозможно, но экипаж всегда следит за метеоусловиями и планирует маршруты так, чтобы избегать рисков.

Жизнь пилотов: мифы, испытания и медицинский контроль

Юлия опровергла еще один миф — о том, что пилоты и бортпроводники не могут иметь семью или рожать детей.

"У меня есть ребенок. Да, работа влияет на здоровье — из-за облучения, перепадов давления, шума в кабине, сухого воздуха. Но это не настолько критично, как часто описывают в СМИ", — сказала пилотесса.

Она отметила, что пилоты очень внимательно относятся к своему здоровью, ведь именно от него зависит лицензия и работа.

"Мы проходим медкомиссию каждый год. Если не пройдешь — потеряешь право летать. Проверяют все: и физическое состояние, и психическое здоровье. В любой момент могут протестировать на алкоголь или наркотики. Мы это воспринимаем ответственно", — подчеркнула она.

Украинские женщины в авиации: новое поколение профессионалов

Несмотря на все трудности, Юлия Слободянюк продолжает летать на Boieng-737 и вдохновляет других женщин приобщаться к авиации. Она считает, что главное — не останавливаться перед барьерами, которые диктует система.

"Получить лицензию пилота — это очень трудно. Но когда ты уже сидишь в кабине, видишь горизонт и управляешь самолетом — понимаешь, что все усилия стоили того", — подытожила пилотесса.

Напомним, что количество женщин в гражданской авиации Украины растет. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), доля женщин-пилотес в мире все еще составляет менее 6%, но этот показатель стабильно увеличивается.

