Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Літак розвернувся у повітрі і здійснив екстрену посадку через пасажира: що сталося

літак екстрено здійснив посадку через запах
Літак з Лос-Анджелеса до Солт-Лейк-Сіті довелося розвернути посеред польоту | Фото: Unsplash

Рейс авіакомпанії Delta Air Lines з Лос-Анджелеса до Солт-Лейк-Сіті довелося розвернути посеред польоту через "неприємний запах" на борту. Інцидент стався 18 жовтня.

Причиною виявилася зіпсована їжа, яку пасажир узяв із собою на літак. Представник Delta розповів, що екіпаж діяв відповідно до стандартних процедур безпеки, пише People.

"Безпека наших пасажирів і співробітників — понад усе, тому після виявлення неприємного запаху екіпаж ухвалив рішення безпечно повернутися до Лос-Анджелеса", — сказав представник.

Компанія вибачилася перед пасажирами за затримку. Усі 189 людей успішно вийшли з літака після повернення та були пересаджені на інший рейс до Юти.

У Delta наголосили, що інцидент не мав стосунку до бортового харчування чи напоїв.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відео дня

Крім того, літак авіакомпанії Air China, що прямував до Сеула, вимушено здійснив аварійну посадку в Шанхаї після того, як літієва батарея в ручній поклажі одного з пасажирів спалахнула. Увесь салон був заповнений димом.