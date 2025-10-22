Літак розвернувся у повітрі і здійснив екстрену посадку через пасажира: що сталося

Рейс авіакомпанії Delta Air Lines з Лос-Анджелеса до Солт-Лейк-Сіті довелося розвернути посеред польоту через "неприємний запах" на борту. Інцидент стався 18 жовтня.

Причиною виявилася зіпсована їжа, яку пасажир узяв із собою на літак. Представник Delta розповів, що екіпаж діяв відповідно до стандартних процедур безпеки, пише People.

"Безпека наших пасажирів і співробітників — понад усе, тому після виявлення неприємного запаху екіпаж ухвалив рішення безпечно повернутися до Лос-Анджелеса", — сказав представник.

Компанія вибачилася перед пасажирами за затримку. Усі 189 людей успішно вийшли з літака після повернення та були пересаджені на інший рейс до Юти.

У Delta наголосили, що інцидент не мав стосунку до бортового харчування чи напоїв.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

