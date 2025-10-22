В США екстренно посадили літак через стукіт у двері: чому пілоту довелось вибачатись
Літак, який прямував до Лос-Анджелеса, був змушений здійснити аварійну посадку в штаті Небраска незабаром після зльоту, бо пілоти помилково вирішили, що хтось намагається увірватися в кабіну та захопити літак.
Проте після посадки з'ясувалось, що у двері стукали бортпровідники, які намагалися зв’язатися з пілотами через несправність внутрішнього зв’язку, пише New York Post.
"Пілоти, які чули статичний шум в інтеркомі, подумали, що хтось намагається захопити літак, коли бортпровідники почали стукати у двері кабіни пілотів. Вони швидко розвернули літак, що належав авіакомпанії SkyWest, і здійснили аварійну посадку", — йдеться у матеріалі.
Після приземлення було встановлено, що виникла проблема з системою внутрішнього зв'язку, і екіпаж стукав у двері кабіни пілотів.
Зазначається, що капітан повітряного судна вибачився перед пасажирами одразу, як стало зрозуміло, що це було непорозуміння.
"Ми не були впевнені, чи все гаразд з літаком, тому й повернулися сюди", — сказав капітан по внутрішньому зв'язку.
Як відреагували на витівку пілотів пасажири та чи вибачили вони капітана не уточнюється.
