В США экстренно посадили самолет из-за стука в дверь: почему пилоту пришлось извиняться

Самолет, следовавший в Лос-Анджелес, был вынужден совершить аварийную посадку в штате Небраска вскоре после взлета, потому что пилоты ошибочно решили, что кто-то пытается ворваться в кабину и захватить самолет.

Однако после посадки выяснилось, что в дверь стучали бортпроводники, которые пытались связаться с пилотами из-за неисправности внутренней связи, пишет New York Post.

"Пилоты, которые слышали статический шум в интеркоме, подумали, что кто-то пытается захватить самолет, когда бортпроводники начали стучать в дверь кабины пилотов. Они быстро развернули самолет, принадлежавший авиакомпании SkyWest, и совершили аварийную посадку", — говорится в материале.

После приземления было установлено, что возникла проблема с системой внутренней связи, и экипаж стучал в дверь кабины пилотов.

Отмечается, что капитан воздушного судна извинился перед пассажирами сразу, как стало понятно, что это было недоразумение.

"Мы не были уверены, все ли в порядке с самолетом, поэтому и вернулись сюда", — сказал капитан по внутренней связи.

Как отреагировали на выходку пилотов пассажиры и простили ли они капитана не уточняется.

