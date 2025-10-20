В Гонконге произошла авария Boeing 747: самолет влетел с полосы в море, сбросив автомобиль, есть погибшие

Грузовой самолет Boeing 747 съехал с северной взлетной полосы международного аэропорта Гонконга, столкнувшись с автомобилем. Оба транспортных средства после этого оказались в море.

Boeing 747 не успел вовремя остановиться, из-за чего почти полностью погрузился в воду. В результате аварии известно о двух погибших. Об этом сообщило издание South China Morning Post 20 октября.

Как рассказали правоохранители, самолет компании Emirates рейса EK9788 вылетел из Дубая. Около 4 часов утра он приземлился в Гонконге, однако не успел притормозить вовремя. Полиция считает, что самолет мог столкнуться с наземным транспортным средством.

Пытаясь тормозить на полосе, Boeing 747 также столкнул автомобиль в море. В транспортном средстве в то время находились люди: двое мужчин в возрасте 30 и 41 лет.

Сначала сообщалось, что мужчины считаются пропавшими без вести. Впоследствии правоохранители обнаружили, что 30-летний мужчина погиб, а 41-летнего доставили в больницу North Lantau. Однако впоследствии и он умер, отметили в полиции.

Зато члены экипажа самолета Boeing 747, четыре человека, остались живыми и невредимыми.

Из-за аварии северная часть полосы аэропорта временно прекратила работу. Правительственная авиаслужба Гонконга направила вертолеты на место инцидента, чтобы те способствовали продвижению поисково-спасательной операции.

По данным Flightradar 24, хвост самолета, вероятно, мог оторваться, когда Boeing 747 взлетел в море. Об этом свидетельствуют визуальные доказательства с места происшествия.

Flightradar 24 также пишет, что двигался со скоростью 90 узлов над землей, когда съехал со взлетно-посадочной полосы в сторону морской дамбы. Когда он падал, его скорость достигла 49 узлов. Последние данные свидетельствуют о его скорости 43 узла.

