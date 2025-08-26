Самолет из Лондона неожиданно сел в российской глуши: что случилось (видео)

Boeing 777 из Лондона с 311 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Нижневартовске из-за "отказа двигателя". Пассажиров не выпускали из салона, пока неисправность не устранили.

Related video

На кадрах видно, как самолет Air China, направлявшийся в Пекин из аэропорта Хитроу в Лондоне, приземляется в отдаленном городе в Ханты-Мансийском автономном округе России. У самолета Boeing 777-39L(ER) произошел "отказ двигателя", и он запросил посадку в Нижневартовске в Сибири, пишет Daily Mail.

Boeing 777 из Лондона садится в Нижневартовске, РФ

Пока неясно, сколько граждан Великобритании находилось на борту пострадавшего самолета.

По сообщениям, российские власти отказались выпустить пассажиров рейса CA856/CCA856 после аварийной посадки.

Очевидец рассказал: "Службы аэропорта были в полной готовности к прибытию нежданного гостя. Не каждый год в Нижневартовск прибывает такой рейс из Великобритании".

Неясно, почему россияне отказались пустить пассажиров в терминал аэропорта, и им пришлось сидеть в душном салоне.

Для пассажиров уже направлен резервный борт. Вылет в Пекин запланирован на 18:00. И, видимо, все это время пассажиры проведут в самолете.

"Скорее всего, компания отправит резервный самолет вместе с техниками и запчастями, поскольку местные специалисты точно не смогут отремонтировать такой большой авиалайнер в Нижневартовске", - отметил инсайдер.

В то время как британские и другие западные авиакомпании больше не летают над Россией из-за войны Владимира Путина против Украины, китайские авиалинии, выполняющие рейсы в Великобританию и из нее, пересекают воздушное пространство России.

И даже если пассажиров выпустят из самолета, то в Нижневартовске нет такого количества отелей, чтобы разместить всех, и "будет сложно разместить всех людей в зоне ожидания местного аэропорта", - сообщил источник.

А если даже будет предоставлен доступ к местным отелям, британские пассажиры не смогут пользоваться своими кредитными картами, которые не действуют в России из-за санкций.

В отчете говорится, что пилоты выбрали Нижневартовск, потому что в тот момент там была идеальная погода, а взлетно-посадочная полоса достаточно длинная, чтобы Boeing 777 мог сесть, что сделало именно этот российский город "лучшим вариантом среди близлежащих аэропортов для такого большого авиалайнера".

В Уральской транспортной прокуратуре факт аварийной посадки самолета подтвердили.

Напомним, 24 августа, в столице Армении произошел чрезвычайный инцидент с российским военным самолетом.

Также стало известно, что истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в третий раз за минувшую неделю перехватили российский самолет в опознавательной зоне ПВО Аляски.