Сегодня ночью, 24 августа, в столице Армении произошел чрезвычайный инцидент с российским военным самолетом.

Около 03:15 по киевскому времени российский истребитель врезался в железный столб, а затем в перила на проспекте Аршакуняц в Ереване, сообщает фотожурналист Гагик Шамшян.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Свидетель происшествия сообщил, что дорога в аэропорт Эребуни была перекрыта патрульной полицией и сотрудниками Военной полиции Министерства обороны.

"Милитарный" отмечает, что МиГ-29А, попавший в аварию, является истребителем с бортовым номером "15 красный" (RF-92181, заводской номер 2960526360) 1989 года производства, дислоцированный на 3624-й авиабазе Эребуни в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Эта авиабаза стала последним местом службы истребителей МиГ-29А, которые воздушно-космические силы России активно списывают.

"Не исключено, что на момент аварии самолет транспортировали после снятия с вооружения, поскольку последний раз он был замечен в воздухе еще в 2022 году", — пишет издание.

Напомним, на фоне обострения отношений РФ с Азербайджаном личный состав для базы в Гюмри в Армении набирают среди военнослужащих, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

ГУР МОУ также опубликовало телеграмму с приказом временно исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Сергея Земскова о доукомплектации российской военной базы в Гюмри. В документе отмечается, что подразделения российской части должны быть доукомплектованы личным составом из 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС РФ.