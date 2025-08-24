Російський винищувач МіГ-29 потрапив в аварію біля авіабази в Єревані (фото, відео)

Сьогодні вночі, 24 серпня, у столиці Вірменії стався надзвичайний інцидент із російським військовим літаком.

Related video

Близько 03:15 за київським часом російський винищувач врізався в залізний стовп, а потім у поручні на проспекті Аршакуняц у Єревані, повідомляє фотожурналіст Гагік Шамшян.

За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.

Свідок події повідомив, що дорога в аеропорт Еребуні була перекрита патрульною поліцією і співробітниками Військової поліції Міністерства оборони.

"Мілітарний" зазначає, що МіГ-29А, який потрапив в аварію, є винищувачем з бортовим номером "15 червоний" (RF-92181, заводський номер 2960526360) 1989 року виробництва, що дислокувався на 3624-й авіабазі Еребуні в рамках Організації договору про колективну безпеку. Ця авіабаза стала останнім місцем служби винищувачів МіГ-29А, які повітряно-космічні сили Росії активно списують.

"Не виключено, що на момент аварії літак транспортували після зняття з озброєння, оскільки востаннє він був помічений у повітрі ще 2022 року", — пише видання.

Нагадаємо, на тлі загострення відносин РФ з Азербайджаном особовий склад для бази в Гюмрі у Вірменії набирають серед військовослужбовців, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу — зокрема, у Північній Осетії та Адигеї.

ГУР МОУ також опублікувало телеграму з наказом тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу Південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Сергія Земскова про доукомплектацію російської військової бази в Гюмрі. У документі зазначено, що підрозділи російської частини мають бути доукомплектовані особовим складом із 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.