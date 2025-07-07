РФ наращивает войска в Армении: ГУР после возражений Еревана опубликовало доказательства (фото)

Украинская разведка обнародовала документ, который доказывает расширение военного присутствия россиян в Армении. В нем содержится приказ российского командования о наращивании группировки войск в городе Гюмри.

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ГУР опубликовала на своем сайте телеграмму с приказом временно исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Сергея Земскова. В нем говорится о так называемой доукомплектации российской военной базы в Гюмри.

В документе отмечается, что подразделения российской части в Гюмри должны быть доукомплектованы личным составом из 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС РФ.

Телеграмма с приказом о "доукомплектации" базы ВС РФ в Армении Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Командиру воинской части — полевая почта 04436: в период с 13 мая до 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для дальнейшего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", — написано в опубликованной ГУР телеграмме.

Согласно обнародованному разведчиками документу, командиры указанных подразделений получили приказ всячески способствовать отбору кандидатов на перевод на службу в Гюмри. Военнослужащие должны соответствовать требованиям к профессиональной пригодности, иметь соответствующую боевую подготовку и уровень психологической устойчивости, а также не должны фигурировать в делах о "незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ".

Украинская разведка предоставила доказательство усиления Россией военной базы в Армении Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В украинской разведке отметили, что продолжают следить за передвижениями российских войск.

РФ усиливает базу в Армении: что говорят в Ереване

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили о расширении военного присутствия РФ в Армении 5 июля. В ведомстве отметили, что Кремль имеет целью усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа. В армянском Министерстве иностранных дел опровергли информацию украинской разведки и заверили, что территория Республики Армения не может быть использована третьими государствами для военных действий.

Напомним, Фокус 2 июля рассказывал, что известно об обострении конфликта Азербайджана с РФ, что произошло из-за силового задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что Москва вступает в конфронтацию одновременно с двумя странами и рискует потерять роль посредника между Арменией и Азербайджаном на Кавказе.