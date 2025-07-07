РФ нарощує війська у Вірменії: ГУР після заперечень Єревана опублікувало докази (фото)

Українська розвідка оприлюднила документ, який доводить розширення військової присутності росіян у Вірменії. В ньому міститься наказ російського командування про нарощування угрупування військ у місті Ґюмрі.

Related video

ГУР опублікувала на своєму сайті телеграму з наказом тимчасового виконувача обов'язків начальника штабу Південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Сергія Земскова. У ньому йдеться про так звану доукомплектацію російської військової бази в Ґюмрі.

В документі зазначається, що підрозділи російської частини в Ґюмрі мають доукомплектувати особовим складом з 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

Телеграма з наказом щодо "доукомплектації" бази ЗС РФ у Вірменії Фото: пресслужба ГУР Міноборони

"Командиру військової частини — польова пошта 04436: у період з 13 травня до 11 червня 2025 р. здійснити добір особового складу у з'єднаннях і військових частинах військового округу, для подальшого укладення перших контрактів і направлення у військову базу для подальшого проходження військової служби", — написано в опублікованій ГУР телеграмі.

Згідно з оприлюдненим розвідниками документом, командири зазначених підрозділів отримали наказ всіляко сприяти відбору кандидатів на переведення на службу в Ґюмрі. Військовослужбовці повинні відповідати вимогам до професійної придатності, мати відповідну бойову підготовку та рівень психологічної стійкості, а також не повинні фігурувати у справах про "незаконний оборот наркотичних засобів і психотропних речовин".

Українська розвідка надала доказ посилення Росією військової бази у Вірменії Фото: пресслужба ГУР Міноборони

В українській розвідці зазначили, що продовжують стежити за пересуваннями російських військ.

РФ посилює базу у Вірменії: що кажуть у Єревані

В Головному управлінні розвідки МО України повідомили про розширення військової присутності РФ у Вірменії 5 липня. У відомстві зазначили, що Кремль має на меті посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу. У вірменському Міністерстві закордонних справ заперечили інформацію української розвідки та запевнили, що територія Республіки Вірменія не може використовуватися третіми державами для військових дій.

Нагадаємо, Фокус 2 липня розповідав, що відомо про загострення конфлікту Азербайджану з РФ, що сталося через силове затримання представників азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначав, що Москва вступає в конфронтацію одночасно з двома країнами та ризикує втратити роль посередника між Вірменією та Азербайджаном на Кавказі.