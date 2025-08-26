Літак із Лондона несподівано сів у російській глушині: що сталося (відео)

Boeing 777 із Лондона з 311 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку в Нижньовартовську через "відмову двигуна". Пасажирів не випускали з салону, поки несправність не усунули.

На кадрах видно, як літак Air China, що прямував до Пекіна з аеропорту Хітроу в Лондоні, приземляється у віддаленому місті в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. У літака Boeing 777-39L(ER) сталася "відмова двигуна", і він запросив приземлення в Нижньовартовську в Сибіру, пише Daily Mail.

Boeing 777 із Лондона сідає в Нижньовартовську, РФ

Поки незрозуміло, скільки громадян Великої Британії перебувало на борту постраждалого літака.

За повідомленнями, російська влада відмовилася випустити пасажирів рейсу CA856/CCA856 після аварійного приземлення.

Очевидець розповів: "Служби аеропорту були в повній готовності до прибуття нежданого гостя. Не щороку в Нижньовартовськ прибуває такий рейс із Великої Британії".

Неясно, чому росіяни відмовилися пустити пасажирів у термінал аеропорту, і їм довелося сидіти в задушливому салоні.

Для пасажирів уже направлено резервний борт. Виліт до Пекіна заплановано на 18:00. І, мабуть, весь цей час пасажири проведуть у літаку.

"Найімовірніше, компанія відправить резервний літак разом із техніками та запчастинами, оскільки місцеві фахівці точно не зможуть відремонтувати такий великий авіалайнер у Нижньовартовську", — зазначив інсайдер.

У той час як британські та інші західні авіакомпанії більше не літають над Росією через війну Володимира Путіна проти України, китайські авіалінії, що виконують рейси до Великої Британії та з неї, перетинають повітряний простір Росії.

І навіть якщо пасажирів випустять із літака, то в Нижньовартовську немає такої кількості готелів, щоб розмістити всіх, і "буде складно розмістити всіх людей у зоні очікування місцевого аеропорту", — повідомило джерело.

А якщо навіть буде надано доступ до місцевих готелів, британські пасажири не зможуть користуватися своїми кредитними картками, які не діють у Росії через санкції.

У звіті йдеться про те, що пілоти обрали Нижньовартовськ, бо на той момент там була ідеальна погода, а злітно-посадкова смуга досить довга, щоб Boeing 777 міг сісти, що зробило саме це російське місто "кращим варіантом серед прилеглих аеропортів для такого великого авіалайнера".

В Уральській транспортній прокуратурі факт аварійного приземлення літака підтвердили.

