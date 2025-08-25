США втретє за тиждень відганяли російські літаки від Аляски

У неділю до повітряного простору США підібрався російський літак спостереження і розвідки Іл-20. Ці "візити" почастішали після саміту Дональда Трамп і Володимира Путіна в Анкориджі.

Винищувачі Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) втретє за минулий тиждень перехопили російський літак у розпізнавальній зоні ППО Аляски, пише АВС.

За даними NORAD, один літак управління і наведення E-3 Sentry, два винищувачі F-16 і два літаки-заправники KC-135 Stratotanker відправили "для перехоплення і візуальної ідентифікації" російського літака спостереження і розвідки Іл-20, який діяв у зоні протиповітряної оборони Аляски.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не вторгалися в повітряний простір США або Канади, йдеться в заяві NORAD.

"Ця російська активність у зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", — поспішили заспокоїти американців у заяві.

У NORAD "заспокоїли", що російські літаки постійно літають біля Аляски Фото: U.S. Army

За даними NORAD, "Зона протиповітряної оборони починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і являє собою певну ділянку міжнародного повітряного простору, яка потребує негайної ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки".

За останній тиждень американські винищувачі F-16 двічі (21 і 20 серпня) вилітали на перехоплення російських літаків Іл-20, що діють у зоні протиповітряної оборони Аляски.

"NORAD використовує багаторівневу оборонну мережу, що складається із супутників, наземних і повітряних радарів, а також винищувачів, для виявлення і відстеження літаків, а також інформування про відповідні дії", — йдеться в недільній заяві командування.

Військові США запевнили, що NORAD "як і раніше готовий застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки".

Нагадаємо, 15 серпня в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна, під час якої Трамп кілька разів аплодував російському президенту.

Також стало відомо, що Путін застосовує низку психологічних прийомів, щоб завести переговори в глухий кут, однак водночас уникнути гніву президента США Дональда Трампа.