США третий раз за неделю отгоняли российские самолеты от Аляски
В воскресение к воздушному пространству США подобрался российский самолет наблюдения и разведки Ил-20. Эти "визиты" участились после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже.
Истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в третий раз за минувшую неделю перехватили российский самолет в опознавательной зоне ПВО Аляски, пишет АВС.
По данным NORAD, один самолет управления и наведения E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два самолета-заправщика KC-135 Stratotanker были отправлены "для перехвата и визуальной идентификации" российского самолета наблюдения и разведки Ил-20, действовавшего в зоне противовоздушной обороны Аляски.
Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не вторгались в воздушное пространство США или Канады, говорится в заявлении NORAD.
"Эта российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — поспешили успокоить американцев в заявлении.
По данным NORAD, "Зона противовоздушной обороны начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, требующий немедленной идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности".
За последнюю неделю американские истребители F-16 дважды (21 и 20 августа) вылетали на перехват российских самолетов Ил-20, действующих в зоне противовоздушной обороны Аляски.
"NORAD использует многоуровневую оборонительную сеть, состоящую из спутников, наземных и воздушных радаров, а также истребителей, для обнаружения и отслеживания самолетов, а также информирования о соответствующих действиях", — говорится в воскресном заявлении командования.
Военные США заверили, что NORAD "по-прежнему готов применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки".
Напомним, 15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина, в ходе которой Трамп несколько раз аплодировал российскому президенту.
Также стало известно, что Путин применяет ряд психологических приемов, чтобы завести переговоры в тупик, однако при этом избежать гнева президента США Дональда Трампа.