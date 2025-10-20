У Гонконгу трапилася аварія Boeing 747: літак влетів зі смуги у море, скинувши автомобіль, є загиблі

Вантажний літак Boeing 747 з'їхав з північної злітної смуги міжнародного аеропорту Гонконгу, зіткнувшись з автомобілем. Обидва транспортні засоби після цього опинилися в морі.

Boeing 747 не встиг вчасно зупинитися, через що майже повністю занурився у воду. Внаслідок аварії відомо про двох загиблих. Про це повідомило видання South China Morning Post 20 жовтня.

Як розповіли правоохоронці, літак компанії Emirates рейсу EK9788 вилетів з Дубая. Близько 4 години ранку він приземлився у Гонконгу, однак не встиг пригальмувати вчасно. Поліція вважає, що літак міг зіткнутися з наземним транспортним засобом.

Намагаючись гальмувати на смузі, Boeing 747 також зіштовхнув автомобіль у море. У транспортному засобі на той час перебували люди: двоє чоловіків, віком 30 та 41 років.

Спершу повідомлялося, що чоловіки вважаються зниклими безвісти. Згодом правоохоронці виявили, що 30-річний чоловік загинув, а 41-річного доставили до лікарні North Lantau. Однак згодом і він помер, зазначили у поліції.

Натомість члени екіпажу літака Boeing 747, четверо осіб, залишилися живими та неушкодженими.

Через аварію північна частина смуги летовища тимчасово припинила роботу. Урядова авіаслужба Гонконгу направила вертольоти на місце інциденту, аби ті сприяли просуванню пошуково-рятувальної операції.

За даними Flightradar 24, хвіст літака, ймовірно, міг відірватися, коли Boeing 747 злетів у море. Про це свідчать візуальні докази з місця події.

Flightradar 24 також пише, що рухався зі швидкістю 90 вузлів над землею, коли з'їхав зі злітно-посадкової смуги в бік морської дамби. Коли він падав, його швидкість сягнула 49 вузлів. Останні дані свідчать про його швидкість 43 вузли.

