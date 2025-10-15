Самолет Пита Хегсета экстренно сел в Британии после вылета из Бельгии: в чем причина

Самолет Министра обороны США Пита Хегсета вечером 15 октября совершил экстренную посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле. Борт объявил о чрезвычайной ситуации, когда начал перелет Атлантического океана.

Об инциденте с самолетом Пита Хегсета сообщил в сети Х представитель Пентагона Шон Парнелл. Незапланированная посадка произошла, когда глава Минобороны США возвращался домой после встречи министров обороны стран Североатлантического альянса (НАТО).

По словам Парнелла, борт главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета.

"Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Хегсета, находятся в безопасности", — заверил представитель Минобороны Штатов.

В ClashReport около 21:10 сообщали, что самолет, на борту которого находился министр обороны США Пит Хегсет, вылетел из Бельгии, и над Атлантическим океаном объявил о чрезвычайной ситуации и развернулся обратно в Великобританию.

Инцидент с самолетом Пита Хегсета подтвердил представитель Минобороны США Шон Парнелл Фото: скриншот

Напомним, Пит Хегсет во время заседания министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн" в Брюсселе 15 октября заявил, что США готовы "принудить" Россию к миру, если она добровольно не согласится прекратить войну в Украине и не сделает шагов к перемирию.

Издание The New York Times 15 октября писало, что Пентагон уже разработал план передачи ракет "Томагавк" Украине и может начать его выполнять, если соответствующий приказ отдаст президент США Дональд Трамп.