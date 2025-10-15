Літак Піта Гегсета екстрено сів у Британії після вильоту з Бельгії: в чому причина

Літак Міністра оборони США Піта Гегсета ввечері 15 жовтня здійснив екстрену посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі. Борт оголосив про надзвичайну ситуацію, коли почав переліт Атлантичного океану.

Related video

Про інцидент з літаком Піта Гегсета повідомив у мережі Х речник Пентагону Шон Парнелл. Незапланована посадка відбулася, коли голова Міноборони США повертався додому після зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО).

За словами Парнелла, борт очільника Пентагону здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака.

"Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи міністра Гегсета, перебувають у безпеці", — запевнив речник Міноборони Штатів.

В ClashReport близько 21:10 повідомляли, що літак, на борту якого знаходився міністр оборони США Піт Хегсет, вилетів із Бельгії, та над Атлантичним океаном оголосив про надзвичайну ситуацію та розвернувся назад до Великої Британії.

Інцидент із літаком Піта Гегсета підтвердив речник Міноборони США Шон Парнелл Фото: скриншот

Нагадаємо, Піт Гегсет під час засідання міністрів оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн" у Брюсселі 15 жовтня заявив, що США готові "примусити" Росію до миру, якщо вона добровільно не погодиться припинити війну в Україні та не зробить кроків до перемир'я.

Видання The New York Times 15 жовтня писало, що Пентагон уже розробив план передавання ракет "Томагавк" Україні та може почати його виконувати, якщо відповідний наказ віддасть президент США Дональд Трамп.