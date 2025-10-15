США готові "примусити" Росію до миру, якщо та не припинить війну в Україні, — Гегсет

Вашингтон пригрозив Москві "жорсткою відповіддю" у разі подальшого продовження війни проти України. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками готові змусити Росію відчути наслідки своєї агресії, якщо Кремль не зробить кроків до припинення бойових дій.

Related video

Як повідомляє Sky News, про це Гегсет заявив під час засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, де зібралися міністри оборони країн НАТО. Після виступу прем’єра Нідерландів Марка Рютте американський міністр звернув увагу на те, що нині європейські лідери надсилають Москві чіткий і недвозначний сигнал: настав момент зупинити війну. Він наголосив, що якщо Росія не продемонструє готовності до миру, Захід діятиме рішуче.

"Якщо ця війна не буде зупинена, якщо не буде визначено шляху до миру в найближчій перспективі, Сполучені Штати разом із союзниками зроблять необхідні кроки, щоб покласти край агресії та нав’язати Росії відповідальність за її продовження", — заявив міністр оборони США.

Гегсет підкреслив, що США не мають наміру спостерігати осторонь і готові використати всі необхідні інструменти для того, щоб примусити агресора до відповідальності. За його словами, Вашингтон спільно з європейськими партнерами розробляє кроки, які дозволять посилити тиск на Кремль і продемонструвати, що продовження війни матиме високу ціну.

Окрім цього, посадовець зауважив, що Сполучені Штати здатні діяти так, як не може жодна інша країна, і готові взяти на себе провідну роль у забезпеченні миру в Україні. При цьому він наголосив, що головною запорукою стримування російської агресії залишаються два чинники — боєздатне НАТО, очолюване європейськими державами, та сильна українська армія, здатна самостійно обороняти свою територію.

Також Гегсет згадав, що нині європейські лідери погодили створення багатонаціонального оперативного штабу в межах так званої "Коаліції охочих". Ця структура, за його словами, стане основою для потенційної миротворчої місії у випадку досягнення домовленостей про припинення війни. Він назвав це важливим кроком, який демонструє єдність Заходу перед обличчям російської агресії.

Міністр додав, що США дотримуються принципу "миру через силу". На його переконання, лише демонстрація рішучості й військової спроможності може змусити Москву відмовитися від агресивних дій. Він закликав партнерів продовжувати підтримку України як у військовій, так і у фінансовій площині, адже саме це, за його словами, може прискорити шлях до миру.

Окремо Гегсет відзначив роль президента Дональда Трампа у врегулюванні міжнародних конфліктів. Він нагадав, що американський лідер уже продемонстрував здатність досягати угод навіть у найскладніших ситуаціях — зокрема, на Близькому Сході. Міністр наголосив, що хоча війна в Україні розпочалася не за каденції Трампа, саме за його керівництва вона має шанс завершитися.

Наприкінці свого виступу Гегсет заявив, що нинішній момент є вирішальним для встановлення справедливого миру. За його словами, міжнародна спільнота має скористатися нагодою, щоб покласти край війні в Україні та забезпечити стабільність у Європі.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив переконання, що його адміністрація зможе домогтися врегулювання війни в Україні, так само як досягли угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Також Фокус писав, що Пентагон вже розробив плани продажу чи передачі ракет "Томагавк" Україні та готовий привести його в дію, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ