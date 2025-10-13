Трамп розраховує завершити війну в Україні після угоди між Ізраїлем і ХАМАС (відео)

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що його адміністрація зможе домогтися врегулювання війни в Україні так само, як досягли угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Про завершення війни в Україні Дональд Трамп висловився під час виступу в ізраїльському парламенті Кнесеті 13 жовтня. Він згадав у своїй промові Стіва Віткоффа, який брав участь у мирних переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним.

Дональд Трамп під час виступу в Кнесеті згадав російсько-українську війну. На відео з 2:41:50.

Трамп вчергове сказав, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну не сталося б, якби на той момент він був президентом США, і заявив, що у цій війні гинуть блищько семи тисяч солдатів щотижня. За його словами, він "успадкував цю жахливу війну", коли виграв президентські виборчі перегони, та вважав, що легко зможе її врегулювати.

"Я думав, що це набагато легше, ніж те, що ми щойно дуже успішно зробили з Ізраїлем та багатьма іншими людьми. Але спочатку вдалося це. Те ми також отримаємо", — сказав Трамп, маючи на увазі врегулювання війни в Україні.

Переговори про війну в Україні Віткоффа і Путіна

За словами американського президента, Стів Віткофф не мав поняття про Росію, Володимира Путіна та політку, але "чудово розбирався в нерухомості" та мав необхідні риси. Трамп розповів, що відправив Віткоффа на зустріч із Путіним з думкою, що вона займе 15-20 хвилин, однак вона затягнулася на значно довший час.

"Я подзвонив за півгодини: "Стів уже закінчив?". Минуло пів години. "Ні, сер, він ще там". Це було в Москві. Я запитав: "Як там він?". "Не знаю, сер, він все ще всередині", — розповів президент США.

Він пригадав, що Віткофф вийшов від Путіна за п'ять годин. Коли переговори було завершено, Трамп запитав у Віткоффа: "Про що ви, чорт забирай, могли говорити п'ять годин?" Той відповів, що обговорював з Путіним "багато цікавого", зокрема й мету його візиту.

"Більшість людей, яких я б відправив, — по-перше, їх би не прийняли. По-друге, якби їх прийняли, зустріч тривала би п’ять хвилин", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 13 жовтня Дональд Трамп сказав, що не потрапить у рай після припинення війни в Україні.

Також він заявив, що відправить ракети Tomahawk Україні, якщо йому не вдасться "врегулювати війну".

13 жовтня ХАМАС повернув Ізраїлю всіх живих заручників у межах угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США Дональда Трампа.