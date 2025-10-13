"Я не потраплю на небеса": Трамп згадав про рай після припинення війни в Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп, який ще в липні говорив, що закінчення війни в Україні допоможе йому потрапити в рай, змінив свою думку.

Related video

Тепер він заявив, що трохи лукавить і не впевнений, що щось може привести його на небеса. Ці слова прозвучали під час його спілкування з пресою на борту Air Force One, повідомляє People.

"Правда, не думаю. Думаю, я не потраплю на небеса. Можливо, я зараз на небесах, поки ми летимо на Air Force One. Не впевнений, що зможу потрапити на небеса, але я зробив життя багатьох людей набагато кращим", — заявив він.

Дональд Трамп не впевнений, що є те, що допоможе йому потрапити в рай

Далі глава Білого дому знову нагадав, що "якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані", він міг би запобігти вторгненню президента Росії Володимира Путіна в Україну.

"У нас була некомпетентна адміністрація. У нас був некомпетентний президент. І через нечесні вибори загинули мільйони людей", — сказав Трамп, маючи на увазі колишнього президента Джо Байдена.

Американський лідер не забув нагадати і про ізраїльсько-палестинський конфлікт:

"І, до речі, ізраїльське питання було набагато складніше врегулювати через попередню адміністрацію".

Нагадаємо, у липні Трамп, коментуючи свої спроби укласти перемир'я між Україною і Росією, говорив:

"Якщо я зможу врятувати від загибелі 7000 осіб на тиждень, це, гадаю, досить багато — я хочу спробувати потрапити на небеса, якщо це можливо".

Минулого місяця Трамп знову згадав про свою мету "потрапити до раю", коли його передвиборчий штаб розіслав електронні листи з проханням про пожертви, в яких йшлося: "Я хочу спробувати потрапити до раю".

Прихильникам президента пропонували пожертвувати $15 у межах "24-годинного бліцу зі збору коштів для Трампа".

"Минулого року я був за міліметри від смерті, коли куля пронизала мою шкіру. Моє тріумфальне повернення в Білий дім ніколи не повинно було відбутися!" — йшлося в листі. Йдеться про замах на Трампа в липні 2024 року в Батлері, штат Пенсільванія.

Далі текст свідчив:

"Але я вірю, що Бог врятував мене з однієї причини: щоб зробити Америку знову великою! Я, звісно, не повинен був вижити під кулею вбивці, але з милості всемогутнього Бога, мені це вдалося".

Трампу і Путіну не вдалося досягти мирної угоди або домовитися про припинення вогню під час саміту на Алясці 15 серпня, незважаючи на те, що американський лідер туманно пригрозив "дуже серйозними наслідками" в разі невиконання Росією своїх зобов'язань.

Нагадаємо, Трамп назвав умову, за якої передасть Україні ракети "Tomahawk".

Також повідомлялося, що Трамп помилково опублікував вимогу до генпрокурора переслідувати своїх опонентів.