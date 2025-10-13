ХАМАС повернув Ізраїлю всіх живих заручників (відео)

Усі 20 живих заручників передані ХАМАС ізраїльській стороні. Спочатку представники Червоного Хреста зустріли сімох людей, а потім — ще 13.

Related video

Вони прямують на військову базу Реїм, де на них чекають близькі і де їм буде надано першу медичну допомогу, повідомляє CNN.

За передачею заручників спостерігав величезний натовп, який зібрався, щоб підтримати сім'ї полонених.

Відповідно до угоди про припинення вогню, досягнутої за посередництва президента США Дональда Трампа після двох років війни, ХАМАС зобов'язався звільнити всіх заручників, які вижили, в обмін на палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль.

У руках ХАМАС ще залишаються останки 28 ізраїльтян. Їх також мають передати Ізраїлю.

Зі свого боку Ізраїль зобов'язався звільнити 1700 палестинських в'язнів, схоплених 7 жовтня 2023 року. У межах першої фази угоди США про припинення вогню також буде звільнено 250 палестинських в'язнів, які відбувають довічне ув'язнення. Багато з них засуджено за вбивство ізраїльтян

У неділю ввечері учасники переговорів усе ще обговорювали остаточні умови обміну. Два джерела в ХАМАС повідомили, що угруповання наполягає на тому, щоб Ізраїль додав до списку звільнених сімох високопосадовців палестинських лідерів.

Повернення всіх заручників, які вижили, в Ізраїль

Звільнення відбулося в той час, коли Трамп прямував у регіон на мирний саміт, оголосивши війну "закінченою".

Глава Білого дому вже прибув до Тель-Авіва, де його біля трапа літака зустрів прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

Дональд Трамп прилетів до Тель-Авіва

В Ізраїлі Трамп має зустрітися з сім'ями заручників, перш ніж виступити перед ізраїльським парламентом у Єрусалимі.

Його поїздка почасти є свого роду переможним колом за угодою з Газою, в якій він брав участь, погодивши мирний план із 20 пунктів, оголошений наприкінці вересня.

Звільнення заручників ХАМАС: реакція Європи

У Європі вже відреагували на повернення заручників. Зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в Х, що повернення ізраїльських заручників — момент щирої радості для цих родин і момент полегшення для всього світу.

"Це означає, що можна перегорнути сторінку. Можна почати нову главу. Європа повністю підтримує мирний план, розроблений за посередництва США, Катару, Єгипту та Туреччини. Укладення сьогодні в Шарм-еш-Шейху угоди, що поклала кінець війні, стане історичною віхою", — йдеться в повідомленні.

Вона додала, що Євросоюз готовий сприяти миру всіма наявними в розпорядженні інструментами, зокрема надати підтримку в питаннях управління та реформування Палестинської адміністрації.

"Ми братимемо активну участь у роботі Групи палестинських донорів. І ми надамо фінансування ЄС для відновлення сектору Гази", — додала глава Єврокомісії.

Євросоюз вітає повернення заручників

7 жовтня 2023 року бойовики захопили 251 заручника під час нападу ХАМАС на Ізраїль, унаслідок якого загинуло 1219 осіб, більшість із яких — мирні жителі.

Усіх заручників, за винятком 47, було звільнено в рамках раніше укладених перемир'їв.

Нагадаємо, що на початку жовтня видання Al Jazeera повідомило, що ХАМАС погодився на ультиматум Дональда Трампа і готовий звільнити заручників.

Перед цим Дональд Трамп оголосив крайній термін для угоди з ХАМАС і пригрозив, що "буде пекло", якщо вони не погодяться.