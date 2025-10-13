ХАМАС вернул Израилю всех живых заложников (видео)

Все 20 живых заложников переданы ХАМАС израильской стороне. Сначала представители Красного Креста встретили семерых человек, а затем – еще 13.

Они направляются на военную базу Реим, где их ждут близкие и где им будет оказана первая медицинская помощь, сообщает CNN.

За передачей заложников наблюдала огромная толпа, которая собралась, чтобы поддержать семьи пленных.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа после двух лет войны, ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников в в обмен на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

В руках ХАМАС еще остаются останки 28 израильтян. Их также должны передать Израилю.

В свою очередь Израиль обязался освободить 1700 палестинских заключенных, схваченных 7 октября 2023 года. В рамках первой фазы соглашения США о прекращении огня также будут освобождены 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение. Многие из них осуждены за убийство израильтян

В воскресенье вечером участники переговоров все еще обсуждали окончательные условия обмена. Два источника в ХАМАС сообщили, что группировка настаивает на том, чтобы Израиль включил в список освобожденных семь высокопоставленных палестинских лидеров.

Возвращение всех выживших заложников в Израиль

Освобождение произошло в то время, когда Трамп направлялся в регион на мирный саммит, объявив войну "оконченной".

Глава Белого дома уже прибыл в Тель-Авив, где его у трапа самолета встретил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Дональд Трамп прилетел в Тель-Авив

В Израиле Трамп должен встретиться с семьями заложников, прежде чем выступить перед израильским парламентом в Иерусалиме.

Его поездка отчасти является своего рода победным кругом по соглашению с Газой, в котором он участвовал, согласовав мирный план из 20 пунктов, объявленный в конце сентября.

Освобождение заложников ХАМАС: реакция Европы

В Европе уже отреагировали на возвращение заложников. В частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Х, что возвращение израильских заложников — момент искренней радости для этих семей и момент облегчения для всего мира.

"Это означает, что можно перевернуть страницу. Можно начать новую главу. Европа полностью поддерживает мирный план, разработанный при посредничестве США, Катара, Египта и Турции. Заключение сегодня в Шарм-эш-Шейхе соглашения, положившего конец войне, станет исторической вехой", – говорится в сообщении.

Она добавила, что Евросоюз готов содействовать миру всеми имеющимися в распоряжении инструментами, в том числе оказать поддержку в вопросах управления и реформирования Палестинской администрации.

"Мы будем активно участвовать в работе Группы палестинских доноров. И мы предоставим финансирование ЕС для восстановления сектора Газа", – добавила глава Еврокомиссии.

Евросоюз приветствует возвращение заложников

7 октября 2023 года боевики захватили 251 заложника во время нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли 1219 человек, большинство из которых — мирные жители.

Все заложники, за исключением 47, были освобождены в рамках ранее заключенных перемирий.

Напомним, что в начале октября издание Al Jazeera сообщило, что ХАМАС согласился на ультиматум Дональда Трампа и готов освободить заложников.

Перед этим Дональд Трамп объявил крайний срок для сделки с ХАМАС и пригрозил, что "будет ад", если они не согласятся.